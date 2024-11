Cuando la justicia se encuentra con la inteligencia artificial: claves del Legaltech Forum

La cumbre reunió a expertos para debatir cómo la tecnología está redefiniendo los sistemas legales en Argentina. Innovación, acceso ciudadano, celeridad, transparencia y eficiencia: los pilares de la justicia tecnológica según líderes del sector. De startups a regulaciones: cómo la IA revoluciona el panorama jurídico en el país



Por Carolina Klepp y Silvina Bazterrechea

Enviadas especiales

El Legaltech & Compliance Forum 2024 fue una cita ineludible para profesionales del ámbito legal y de la administración de justicia interesados en los avances en tecnología e inteligencia artificial (IA), un encuentro con la revolución que impacta sobre el sistema tradicional.

Organizado por la Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina (ALTA), el evento tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), en Buenos Aires, y dejó importantes novedades, aprendizajes y reflexiones.

La cumbre congregó a abogados, jueces, fiscales, empresas, desarrolladores tecnológicos, en un intercambio de ideas que dejó entrever cómo la IA está transformando el derecho y la justicia.

Con una nutrida participación, el foro ofreció perspectivas clave sobre el futuro del sector. Como media partner, Comercio y Justicia acompañó este espacio de innovación y aprendizaje.

Entre los principales panelistas se encontraron Juan Corvalán, director del UBA IALAB, quien expuso sobre los avances y desafíos de la inteligencia artificial y Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Mendoza y presidente del Instituto de Innovación y Tecnologías de las Justicias Argentinas, quien abordó el impacto de la tecnología en el acceso a la justicia. En tanto, Matías Fischböck, presidente de ALTA, destacó la importancia de fortalecer el ecosistema de startups legaltech y Horacio Azzolin, fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, analizó los retos del cibercrimen en el país.



La revolución en el derecho



Desde la irrupción de herramientas como ChatGPT, el sector legal vive una revolución que no solo reconfigura el trabajo cotidiano de los operadores judiciales, sino que plantea desafíos éticos, regulatorios y culturales. Las charlas y paneles del foro abordaron estos temas con un enfoque práctico y prospectivo, presentando iniciativas concretas, estudios de casos y los avances más recientes en el ámbito local e internacional.



“El cambio que vivimos con la inteligencia artificial en los últimos dos años equivale a lo que habíamos avanzado en los 70 años anteriores. Es increíble lo que se puede hacer hoy sin saber programar”, afirmó a este medio Juan Corvalán, director de UBA IALAB. Con ejemplos concretos, explicó que herramientas como la generación de podcasts automatizados, avatares entrenados para Zoom y el manejo remoto de computadoras desde la nube son ahora accesibles para cualquiera, democratizando las posibilidades de innovación.

Sin embargo, esta transformación también trae riesgos. “El humano no solo hackeó a los humanos, ahora también podemos hackear la forma de analizar el conocimiento. Esto nos abre puertas inmensas, pero también plantea desafíos éticos y de regulación sin precedentes”, señaló.

Corvalán identificó tres agendas prioritarias para enfrentar los desafíos de la IA:

1. Agenda inmediata: Clonaciones de rostros y voces, y ciberseguridad para niños y adolescentes.

2. Agenda intermedia: Protocolos de uso de IA generativa que no sean excesivamente regulatorios ni completamente libres.

3. Agenda a largo plazo: Modelos regulatorios inspirados en otros esquemas (europeos o americanos), adaptados a la realidad argentina.

Sobre este último punto, Corvalán fue contundente: “Nuestro país no está preparado para una regulación como la de la Unión Europea, pero no porque yo no comparta filosóficamente un 70, 80, 90 % de lo que está escrito allí, sino porque nuestro país no tiene un ecosistema de aplicación de esa ley. Esa norma requiere muchísimo dinero porque necesitas autoridades estatales, auditores, y a su vez nuestros países no tienen la madurez de ecosistema empresario que tienen en Europa. Ácá las pymes están tratando de sobrevivir, si a ellas les decís que además vas a tener que cumplir un tsunami de esto, en un punto le estás diciendo ´no hagas IA. Hay que buscar algo light, intermedio, paso a paso, pero que avance”.

La justicia en tiempos tech

Uno de los aspectos más discutidos durante el evento fue el impacto de la tecnología en el acceso y la eficiencia de la justicia.

Para Mario Adaro, ministro de la Suprema Corte de Mendoza y presidente del Instituto de Innovación y Tecnologías de las Justicias Argentina, la ciudadanía exige tiempos más ágiles y transparencia en la justicia. La tecnología puede aportar en ambas dimensiones, además de facilitar un acceso directo del ciudadano a sus expedientes y demandas.

El magistrado también destacó iniciativas concretas que se están desarrollando, como la Red Juslab, una plataforma colaborativa que, en 2025, lanzará un concurso nacional para financiar seis proyectos de innovación judicial enfocados en poblaciones vulnerables. Otorgarán financiamiento por 20.000 dólares. Esto permitirá desarrollar startups de derecho con un impacto tangible en la sociedad.

Adaro instó a sus colegas jueces a explorar las posibilidades de la inteligencia artificial con un enfoque ético y responsable.

“Hay que explorar, entrenar, hay que saber, reflexionar para qué sí y para que no, y hacer un uso ético y responsable. Es una herramienta que amplifica y mejora mucho la tarea que hacemos como jueces que es resolver conflictos”, concluyó.

Desafíos



El presidente de ALTA, creador de LegalRun y CEO de Dasa, Matías Fischböck, subrayó la necesidad de ampliar el ecosistema de startups legaltech en Argentina. “Estamos convencidos de que, cuanto más grande sea el ecosistema, más rápido lograremos esta transformación”, afirmó. Durante el foro, se le acercaron representantes de cuatro startups que ya están trabajando en soluciones para acelerar procesos judiciales y mejorar la investigación jurisprudencial.

Fischböck también adelantó proyectos educativos y de innovación en colaboración con la UADE y los poderes judiciales provinciales. “Nuestro objetivo es preparar al sector legal para los desafíos que plantea la inteligencia artificial, especialmente en la resolución de conflictos. Creemos en un modelo que proteja los derechos fundamentales y maximice los beneficios de la tecnología”, destacó.

Sin embargo, Fischböck no dejó de advertir sobre los riesgos de no adaptarse: “Estamos viviendo la transformación más grande de la humanidad en todos los aspectos, y el sector legal no es la excepción. Aquel que no se incorpore quedará fuera del sistema”.

El cibercrimen, en expansión

El fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, centró su participación en los desafíos del cibercrimen y la necesidad de capacitar a los operadores judiciales. “La evidencia digital es mucho más abrumadora que la física. Requiere paciencia y conocimientos específicos para manejarla adecuadamente”, explicó.

Azzolin destacó que, aunque las fiscalías especializadas han mejorado la capacidad de investigar delitos cibernéticos, el tamaño y la diversidad geográfica del país dificultan un abordaje uniforme. “De nada sirve tener fiscales especializados en grandes ciudades si no podemos llegar a los pueblos pequeños, donde los crímenes funcionan igual que en los centros urbanos”, afirmó.

Sobre Córdoba, el fiscal resaltó el rol estratégico de la provincia en la lucha contra el cibercrimen. “Muchas organizaciones criminales operan desde Córdoba, lo que genera desafíos enormes. Afortunadamente, allí contamos con equipos preparados y eso es muy auspicioso”. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la sociedad para denunciar los delitos cibernéticos, aunque reconoció que la falta de resultados disuade a muchas personas y empresas que son víctimas. “Si no hay denuncias, no podemos hacer nada. Necesitamos generar herramientas que brinden confianza y resultados a la ciudadanía”.

El Legaltech & Compliance Forum 2024 marcó una hoja de ruta para el futuro del derecho en Argentina. Desde la necesidad de regulaciones adaptadas a la realidad local hasta la urgencia de formar a los operadores judiciales en el manejo de nuevas tecnologías, el evento dejó claro que la transformación tecnológica ya no es opcional.

IA en la Justicia: más de 10.000 operadores judiciales exploran herramientas digitales innovadoras



El programa piloto de inteligencia artificial, lanzado en julio, sumó a magistrados, funcionarios y abogados de todo el país. ChatGPT lidera la herramienta favorita para el análisis de jurisprudencia y documentos



El pasado 10 de julio se lanzó la primera fase del Programa Piloto de Inteligencia Artificial Generativa (IAGen), una iniciativa destinada a modernizar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales mediante la implementación de herramientas de IA. Organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) y el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA (IALAB), el programa reúne a más de 4.500 participantes de los poderes judiciales provinciales y federales, así como a 6.300 abogados litigantes de todo el país.

Según datos presentados en Legaltech & Compliance Forum 2024, se inscribieron para participar del programa personas de todos los estamentos del Poder Judicial: 13 % magistrados, 21 % funcionarios, 19 % secretarios y 32 % empleados. De ese total, 12 % provienen del Poder Judicial de Córdoba.

La encuesta realizada a los inscriptos reveló que 70 % de quienes se anotaron emplea ChatGPT, 15 % utiliza Gemini, y 12 % Copilot. La mayoría las aplica para buscar material jurídico, analizar sentencias y documentos, profundizar argumentos y valorar pruebas.

El Director del Área de Derecho del IALAB, Sebastián Chumbita, subrayó que el uso de IA generativa ha crecido incluso entre personas mayores, ya que más de 300 inscriptos tienen más de 60 años.

Según Chumbita, la alfabetización digital y el uso responsable de estas herramientas son esenciales para evitar sesgos y proteger la privacidad de los datos sensibles.

Chumbita enfatizó que ignorar el potencial de la IA en el ámbito judicial sería un error: “La IA está en todo lo que consumimos, y no volcarla a la profesión entorpece el servicio de justicia. Es crucial usarla de manera adecuada, teniendo en cuenta la privacidad de los datos y los prejuicios que podrían surgir, porque quien paga las consecuencias es la ciudadanía”.

El impacto de la inteligencia artificial en áreas legales según Naranja X y Globant

María Candela André y Karen Kamelman explicaron cómo la IA está optimizando procesos en áreas legales, desde la automatización de tareas repetitivas hasta el diseño de plataformas accesibles, promoviendo eficiencia e inclusión en el sistema judicial



María Candela André, responsable del área legal de Naranja X, y Karen Kamelman, Senior Manager en Globant, compartieron en el Forum Legal Tech sus experiencias con la inteligencia artificial generativa en sus compañías, destacando cómo esta tecnología está transformando los procesos legales y potenciando la eficiencia operativa.



André explicó cómo la incorporación de IA, a través de su bot “Nixi,” ha permitido optimizar tareas rutinarias, liberando a los profesionales para enfocarse en actividades estratégicas. “Delegamos en Nixi tareas que no generan valor. Esto no reemplaza a las personas; al contrario, ahora pueden desarrollarse en áreas donde realmente quieren crecer,” afirmó en diálogo con Comercio y Justicia.



Un ejemplo destacado fue la automatización de respuestas a oficios judiciales, que redujo los plazos de 10 días a 24 o 48 horas. Esta mejora no solo significó un ahorro económico, sino también un alivio para el Poder Judicial al recibir respuestas más ágiles. Además, la empresa trabaja en implementar IA para adaptar términos y condiciones contractuales según las normativas vigentes, manteniendo la supervisión humana en las decisiones finales.



Por su parte, Kamelman enfatizó la importancia de la accesibilidad en la tecnología aplicada a la justicia. Desde Globant, se promueve el desarrollo de plataformas web y aplicaciones inclusivas para todos los ciudadanos, resaltando la necesidad de diseñar soluciones que fortalezcan valores de igualdad y participación.



“La IA interpela a todos los abogados. Aunque hay reticencias, debemos capacitarnos, perder el miedo y comprender cómo funciona para implementar cambios que nos permitan ganar eficiencia,” concluyó Kamelman, subrayando el compromiso de modernizar la justicia con herramientas tecnológicas.