“Arabia Saudita tiene más compromiso con las cuestiones de género que Argentina”

La abogada Marisa Herrera cuestionó al gobierno nacional por las decisiones que viene sosteniendo en materia de género. Criticó la ausencia de mujeres en las postulaciones de la Corte y cargó contra el anteproyecto que pretende que los divorcios se realicen sin intervención letrada

Por Silvina Bazterrechea – [email protected]

Marisa Herrera es abogada, investigadora del CONICET y profesora universitaria, Con un extenso recorrido como académica, Herrera ha impulsado leyes emblemáticas como el matrimonio igualitario y la fertilización asistida y fue la única científica involucrada en la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese marco, de visita en Córdoba dialogó con Comercio y Justicia sobre diversos temas de coyuntura vinculados a la política- judicial del país

Cuestionó la iniciativa oficial que pretende que se realicen divorcios sin intervención de abogados y defendió este instituto como uno de los menos problemáticos que recogió la reforma del Código Civil. Asimismo, brindó una mirada crítica sobre la ausencia de políticas de género del actual gobierno y calificó la ausencia de postulaciones de mujeres en la Corte Suprema como una “provocación” .

-¿Qué opinion le merece que el Gobierno no haya elegido a ninguna mujer para integrar la Corte Suprema de Justicia?

-Es una provocación, no hay otra lectura posible. Laura Clerico -que es constitucionalista- dice con mucha razón que como integrante de la Corte deberías estar en contra de que su integración sea sólo masculina porque hace a la calidad institucional de tu propio organismo. Una corte con diversidad es mucho más democrática, entonces si a vos no te importa tu propia casa es complejo. Este Gobierno quiere borrar todo lo construído en materia de derechos humanos, es un gobierno negacionista. La designación de todos hombres a la Corte es la frutilla del postre de todo lo que vienen haciendo en estos diez meses. Argentina fue el único país del G- 20 que no firmó el documento sobre Empoderamiento de la Mujer, que lo suscribió hasta la monarquía de Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene más compromiso con las cuestiones de género que Argentina.

-El presidente Milei dice que prioriza el equilibrio fiscal.

Sí, el presidente dice “yo no transo el déficit “ y no importa a quién perjudique, el tema es cómo vamos a sobrevivir porque esta mirada es de un Estado chico y de un país para muy pocos, solo aquél que se puede salvar solo va a sobrevivir, el resto de la gente se cae del mapa. Y me preocupa porque la sociedad apostó con su voto a un perfil que personifica la violencia, encontró en ese discurso tan violento que Milei podía ser alguien que los pudiera sacar de esa bronca. Lo más paradójico es que mucha de esa gente es de clase baja donde el cierre del Estado es al que más perjudica. Eso me hace tomar dimensión de la complejidad en la que estamos.

¿Cómo queda parado el Poder Judicial frente a esto?

El Poder Judicial es un poder del Estado, sin embargo no se pudieron ni el pantalón ni la pollera. Sos el garante último de los derechos humanos de las personas y ven este arrasamiento del Estado y no hacen nada. ¿Será porque tienen miedo de que vayan por sus privilegios y entonces tratan de pasar desapercibidos?.

Hablando de reformas. El Gobierno envió un proyecto para que la gente pueda divorciarse sin intervención de los abogados. ¿Cómo lo analiza?



Pensar que el divorcio es sólo un trámite es no tener dimensión de lo que significa un divorcio, no es sólo la extinción del vínculo matrimonial, son los efectos que devienen de eso. Uno se pregunta ¿esa mujer que fue al Registro Civil a firmar un papel sabe que a partir de ese momento se comienzan a contar los sesis meses para la compensación económica?¿sabe lo que es la compensación económica? ¿sabe lo que es el derecho a recompensa?. Toda esa información te la da un abogado o abogada, porque el conocimiento te da poder en el buen sentido: poder de decidir, poder de conveniar, de arreglar. Dicen que equipo que gana no se cambia y al día de hoy, en estos 10 años desde la sanción del nuevo Código Civil si hay un instituto que no generó problemas es el divorcio. Sale rápido la sentencia porque no hay forma de discutir la culpa y, por eso, este anteproyecto no tiene sentido. Y cuando citan el derecho comparado lo citan mal porque salvo Rumania, todos los divorcios se hacen con abogado, e incluso en Rumania, es para los casos en los cuales no hay hijos, hay previsiones de cuidados que este proyecto del Gobierno no tiene.

-¿Qué opina sobre reforma judicial en México y esa idea de que la gente elija a los jueces?

-Soy critica porque me parece que para hacer reformas de semejante envergadura tenes que preparar al pueblo para que entienda lo que es el Poder Judicial porque sino va a votar con una lógica que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, que es un ámbito técnico. Ahora bien, sí estoy a favor de la temporalidad porque lo vitalicio es más propio de una monarquia que de una democracia, ahora, que votemos todo, me parece que es un error grosero.