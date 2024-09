Resorts “all inclusive” para esquiar en los Alpes, Canadá o Japón

Club Med, la cadena de resorts All Inclusive y creadora del concepto de todo incluido, ofrece una promoción en su preventa para los amantes de la nieve y del esquí a la que se podrá acceder hasta el próximo 9 de septiembre.

La iniciativa ofrece descuentos de hasta el 40% en sus resorts de Europa, Canadá y Japón para viajar al invierno europeo en nuestra temporada de verano 2024/25.

Los resorts de Club Med están ubicados estratégicamente en algunas de las mejores pistas de esquí del mundo, y muchos de ellos permiten salir esquiando desde el hotel.

“El gran diferencial de los all inclusive de nieve es que al hospedarse en sus village todo está resuelto, con lo cual se aprovecha al máximo la estadía, se optimiza el tiempo para esquiar y todos los integrantes de la familia tienen actividades entretenidas para hacer durante el día y la noche”, aseguran desde la compañía.

Los paquetes de nieve con el sistema all inclusive incluye: pases y medios de elevación a todas las pistas esquiables del dominio donde se encuentre el village; clases grupales con instructores profesionales para todos los niveles, comida gourmet premium, open Bar & snacking, cuidado y clases para niños desde los 4 años, actividades aprés ski (como spa, piscina, clases de yoga, entre otros) y ski in – ski out y entretenimiento día y noche.

Vale destacar también que todos los resorts cuentan con un rental donde se pueden alquilar equipos de excelente calidad; y se accede a un locker personalizado y calefaccionado para que los equipos siempre estén en condiciones a la hora de salir a esquiar.

Una semana en Club Med incluye: clases grupales de lunes a sábados (5 días), pases y medios de elevación por 6 días, gastronomía y bebidas premium y actividades durante los siete días contratados.

Para aquellos que no son fanáticos del esquí también pueden disfrutar de la estadía, ya que cuentan con actividades de entretenimiento y pueden recorrer los destinos maravillosos donde se encuentran los resorts.

Las clases para los chicos comienzan a partir de los 4 años, mientras que para los más pequeños se ofrecen las guarderías.

Cabe destacar que la cadena cuenta con 16 resorts en los Alpes Europeos (Francia, Italia y Suiza), de los cuales, entre los más concurridos figuran: Val d ́Isere, el primer resort 100% Exclusive Collection de nieve de la cadena que está situado Tignes Val d ́Isere (Ex Espace Killy); Serre-Chevallier, que es la novedad de esta temporada y abrirá sus puertas en diciembre de este año; Val Thorens Sensations; Les Arcs Panorama; Grand Massif y Pragetato Siestere.

Por su parte, la firma cuenta con destacados resorts en Japón como Kiroro Grand y en Canadá como el Quebec Charlevoix.