Paro de aeronáuticos afectará a más de 15 mil pasajeros

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) lleva a cabo un cese de actividades que comenzó a las 5 y se extenderá hasta las 14, lo que afectará los vuelos por parte de Aerolíneas Argentinas, tanto en Aeroparque como en el aeropuerto de Ezeiza.

El anuncio por parte del gremio se realizó el jueves a través de la red social X, puntualizando que “ante la evidente falta de voluntad por parte de Aerolíneas Argentinas para avanzar en una recomposición salarial que se ajuste a los indicadores inflacionarios, vamos a profundizar las medidas de acción gremial”.

Por su parte Aerolíneas Argentinas emitió un comunicado que sostiene que “ante las intempestivas medidas gremiales anunciadas para este viernes entre las 5 y las 14 hs en las terminales de Aeroparque y Ezeiza, Aerolíneas Argentinas pone en conocimiento de sus pasajeros que levantó las penalidades por cambio de tickets. Recomendamos a aquellas personas con vuelos en esa franja horaria modificar sus itinerarios para evitar el periodo de mayor tráfico y demoras. Esta modificación no tendrá costo y podrá realizarse seleccionando vuelos dentro de una ventana de 15 días, siempre para su mismo destino original.

Según informó la compañía, los canales de atención recomendados para realizar estos cambios son la web aerolíneas.com y la aplicación de Aerolíneas Argentinas. Otras vías alternativas de contacto están detalladas en la sección Canales de Atención de nuestra página web (https://www.aerolineas.com.ar/canales-de-atencion). En el caso de no poder realizar un cambio a tiempo, y de no presentarse a un vuelo dentro de la franja horaria de la protesta, la compañía no aplicará penalidades sobre esos tickets y los mantendrá abiertos para su cambio.

“Las medidas anunciadas afectarán a unos 150 vuelos y a más de 15.000 pasajeros. Los gremios APLA y AAA ya demostraron su clara intención de hacer el mayor daño posible a los pasajeros de la compañía durante los paros encubiertos de las últimas dos semanas. Ante todo intento de Aerolíneas Argentinas de reprogramar, demorar, adelantar o de aplicar cualquier tipo de medida para mitigar el impacto de estos paros, los gremios modificaron los horarios de protesta para afectar a la mayor cantidad posible de personas. Esta actitud reprochable continuará siendo respondida por la compañía con descuentos y sanciones”, expresaron desde la compañía.

“Aerolíneas Argentinas continuará haciendo su máximo esfuerzo para disminuir el impacto de estas medidas en los itinerarios de viaje de sus clientes. Lamentamos profundamente las molestias que estas protestas producirán a nuestros pasajeros”, concluyeron.