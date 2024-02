Nueva York y Nueva Jersey serán sedes de la final de la Copa Mundial 2026

La región albergará un total de ocho partidos durante todo el torneo mundial de la FIFA, incluida la final que se llevará a cabo el 19 de julio de 2026

Autoridades de la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey celebraron el anuncio de que la región anfitriona de Nueva York-Nueva Jersey (NYNJ) fue escogida para albergar la final de la Copa Mundial de la FIFA 26 y otros siete partidos a lo largo del torneo en el New York New Jersey Stadium (Estadio MetLife) en East Rutherford, Nueva Jersey.

«La final de la Copa Mundial de la FIFA 26 será un momento que definirá una generación para Nueva York-Nueva Jersey, y no hay mejor lugar para albergar el partido más importante del mundo que el escenario más grande del mundo», expresó Eric Adams, alcalde de la ciudad de Nueva York.

“Nueva York-Nueva Jersey está lista para que Norteamérica sea el centro del mundo del fútbol, ​​y la historia que haremos en 2026 creará recuerdos para toda la vida para los fanáticos, brindará nuevas oportunidades para nuestras comunidades, inyectará miles de millones en nuestra economía y ayudará a dar forma a nuestra región e impulsar hacia adelante en las próximas décadas”, agregó Adams.

«Como defensor de esta región y aficionado al fútbol de toda la vida, estoy encantado de que la FIFA haya elegido depositar su confianza en Nueva York-Nueva Jersey para albergar la histórica final de la Copa Mundial de la FIFA 26», comentó el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

“Esta es una oportunidad única en la vida para toda nuestra región. Organizar la final proporciona a NYNJ una plataforma incomparable para mostrar de manera brillante lo que representamos: diversidad, igualdad, acceso e inclusión”, remarcó Murphy.

“Organizar la final de la Copa Mundial de la FIFA 26™ será un momento histórico para la ciudad de Nueva York y nuestros socios anfitriones en Nueva Jersey, llevando el evento deportivo más grande del mundo al escenario más grande del mundo. Estamos entusiasmados de crear una experiencia inigualable para los fanáticos que abarque el amor de nuestra región por el juego y al mismo tiempo muestra la rica diversidad, vitalidad y emoción de los cinco distritos como el destino final en el verano de 2026”, añadió Fred Dixon, presidente y CEO de New York City Tourism + Conventions.

La Copa Mundial de la FIFA 26™ será el evento deportivo más grande de la historia: tres países anfitriones, 16 ciudades anfitrionas, 48 ​​equipos y 104 partidos mostrarán un nuevo formato de torneo trascendental, además será el torneo más inclusivo de todos los tiempos, con una duración de 39 días.

El partido inaugural tendrá lugar el 11 de junio de 2026 y el evento culminará con la final en el estadio New York New Jersey (Estadio MetLife) el 19 de julio de 2026, complementado con experiencias sin precedentes para los fanáticos en toda la región de NYNJ. El estadio New York New Jersey (Estadio MetLife) albergará ocho partidos en total durante todo el torneo.

“Más allá de la importancia histórica, albergar el torneo será tremendamente beneficioso para la región. Se proyecta que los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 26 jugados en el Estadio New York New Jersey (Estadio MetLife), incluida la final, generarán más de 2 mil millones de dólares en impacto económico en el área y generarán más de 14.000 empleos. Además, se espera que el torneo atraiga a más de un millón de visitantes a la región, de los cuales aproximadamente la mitad no tendrán entradas”, remarcaron desde la región.

Los líderes de Nueva York y Nueva Jersey han trabajado juntos para exhibir la región y mostrar sus credenciales de hospedaje de clase mundial y con el apoyo de socios y partes interesadas, ha demostrado ser más que capaz de manejar la logística, la seguridad y la ejecución del evento durante todo el torneo y la final.