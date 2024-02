Caputo aseguró que el fracaso de la Ley Ómnibus no afecta el programa económico

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el fracaso del Gobierno con la Ley Ómnibus «no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico», y además vaticinó que la inflación comenzó a bajar desde enero.

«La no aprobación en particular no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales. No significa un gran problema para nosotros», sostuvo el funcionario.

Según Caputo, en enero «ya llegamos al equilibro financiero. Sin ley. Entonces, no somos improvisados. Por eso retiramos el paquete fiscal del proyecto. Los números están viniendo mejor de lo que la mayoría de los analistas esperaba».

«Creo que se le estaba dando dramatismo al tratamiento de la ley ómnibus. Y claramente sabemos que estamos luchando contra un puñado de legisladores que no quiere ningún cambio. Nosotros ya sabíamos que existía la posibilidad de que no pasara», enfatizó el jefe del Palacio de Hacienda, en declaraciones al canal LN+.

El ministro aseguró además que «no se me va la vida en esa ley porque hay muy poco de números fiscales ahí. El mayor ajuste de las cuentas fiscales estaba por fuera del proyecto».