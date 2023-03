NH Collection Dubai The Palm abrió sus puertas en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y se convirtió en el primer establecimiento de la marca NH Collection en Medio Oriente. El nuevo hotel de 532 habitaciones está ubicado junto a la costa, en el tronco del renombrado Jumeirah Palm, con acceso directo a West Palm Beach y vistas espectaculares al horizonte de Dubái.

Cuenta con 226 habitaciones y suites, 306 estudios y apartamentos en 11 categorías, y se distingue por una decoración audaz con toques de carácter local. Además, tiene cinco restaurantes: Maiora, Revo Café, Té Lounge, Seven Sports Bar, y próximamente se lanzará Seen Restaurant and Bar. También dispone de un spa, piscina infinita en el rooftop del hotel y el NH Kids’ Club, para niños de entre 4 y 12 años. El hotel también lanzará pronto su propio club de playa.

También vale destacar que fue diseñado para minimizar el impacto ambiental y cuenta con su propia planta de agua, utiliza paneles solares para generar agua caliente y el agua condensada del sistema de aire acondicionado se utiliza para el riego.

Asimismo, las amenidades de las habitaciones son veganas y sostenibles con un esfuerzo diligente para reducir y reciclar los desechos, en tanto que las iniciativas que se lanzarán a lo largo del año incluyen un colmenar en el lugar, una granja hidropónica dentro del hotel y un mercado comunitario.

Por otro lado, el complejo ofrece cinco salones para eventos, equipados con la última tecnología y preparados para albergar hasta 45 personas.