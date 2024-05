Experiencias imperdibles para disfrutar Madrid en pocos días

La capital española es un sitio ideal para hacer turismo de compras y combinarlo con circuitos culturales fuera de lo clásico, espectáculos de flamenco y recomendables propuestas gastronómicas

Madrid es famosa por sus monumentos, museos, íconos arquitectónicos y azoteas, pero también es una capital ideal para comprar desde indumentaria, hasta productos gourmet en tiendas de renombre, de diseño español y con tentadores precios gracias a la política de tax free, siendo España uno de los países con más alta tasa de devolución del IVA.

Entre los lugares más recomendados para este tipo de viaje, figura en primer lugar una visita a El Corte Inglés, la clásica tienda que no ha parado de renovarse con el correr del tiempo y hoy es el más diverso y exclusivo punto de compras de Madrid (y de las ciudades donde se encuentra). La experiencia de compras de todas las marcas en un mismo lugar no sólo economiza tiempo sino que ofrece un sinfín de servicios adicionales que impulsa a querer regresar una y otra vez. Además, los cadena de la marca ofrecen servicios como Personal Shopper (asesor de compras) con test de colorama, estudio morfológico, VIP Lounge, Hands Free shopping, tarjeta 10% reward (reintegro), experiencia gourmet e con lo mejor de la gastronomía española e internacional así como también propuestas especiales como clases de maquillaje y cabinas de tratamiento, entre otras.

Además El Corte Inglés es la tienda más ágil respecto a la devolución del tax free (una modalidad muy conveniente por ser España uno de los países que mayor tasa de impuestos devuelve a los turistas), ya que otorga un solo ticket de compra que habilita la devolución de impuestos inmediata sin hacer colas en el aeropuerto.

Otro sitio ideal, a tan solo 25 min de Madrid, es Las Rozas Village que alberga más de cien boutiques con las mejores marcas nacionales e internacionales y descuentos de hasta 60% sobre el precio original como Aristocracy, PedePaola, Castañer, Punto Blanco, Pepe Jeans, Adolfo Dominguez, entre otras, además de la mejor oferta de restaurantes y terrazas donde contemplar bellísimas puestas de sol de Madrid. El espacio comercial abre todos los días de 10 a 21 hs. y es un ambiente lleno de luz natural que lo hace más agradable aún.

Se suma al turismo de compras en la urbe española, el recorrido por las Galerías Canalejas en la Calle de Alcalá que no sólo albergan a las máximas firmas de lujo, sino también permite indagar sobre cómo ha sido la renovación de este elegante edificio histórico. Este nuevo espacio pondera a Madrid como capital de lujo, con las más reconocidas firmas y restaurantes sofisticados en un food court (espacio gastronómico) con tanto encanto como identidad.

A los circuitos comerciales, todo turista debe sumar algunas visitas culturales más allá de los clásicos, como el Palacio de Liria, un enclave urbano palaciego del siglo XVIII que abrió sus puertas al público en 2019. Fue residencia de la Casa de Alba en Madrid y principal sede de su colección de arte y archivo histórico y es uno de los edificios civiles más importantes de su época conservados en el centro de la ciudad.

Los tesoros artísticos e históricos que alberga son asombrosos, en especial tratándose de una colección privada. Entre las piezas más destacadas, sobresale una galería de retratos de los sucesivos duques, pintados por maestros como Christoph Amberger, Tiziano, Louis-Michel van Loo, Mengs, Goya, Federico de Madrazo, Joaquín Sorolla y Daniel Vázquez Díaz.

Finalmente y para cubrir los imperdibles del destino, no puede faltar el clásico recorrido en el bus hop on hop off que ofrece Civitatis, la compañía líder en excursiones con miles de actividades en todo el mundo, ni una noche de Flamenco, como la que ofrece teatro Alfil en pleno centro de la ciudad y regala una experiencia de canto y baile a través de un show auténtico de alto nivel en todos los aspectos.

La oferta gastronómica, de excelencia y variedad, son otro dinamizador de este recorrido desde clásicos como Lhardy (camino a su bicentenario) hasta novedades como Pabblo, pasando también por las delicias canarias de Gofio, la elegancia de Casa Felisa y la onda sin igual de Barbara Ann, un recorrido gastronómico y musical para no olvidar la noche madrileña.