Comenzó la 17° edición del Miami Spa Months 

El Greater Miami Convention & Visitors Bureau, o GMCVB por sus siglas en inglés, dió inicio a una nueva edición del Miami Spa Months qué se extenderá desde principios de julio hasta el 31 de agosto, y a través del cual residentes y visitantes podrán disfrutar de los mejores spas de Miami y Miami Beach.

«Esta iniciativa permite acceder a diversas experiencias en los mejores spas e instalaciones de nuestra ciudad. Desde masajes clásicos y faciales hasta un día completo de bienestar», expresó David Whitaker, presidente y CEO de GMCVB.

«Este verano invitamos a todos a priorizar el autocuidado con inmejorables propuestas en lujosos tratamientos y servicios de spa y bienestar».

Desde masajes revitalizantes hasta crioterapia y terapia de frío, o tratamientos faciales iluminadores, esta iniciativa de dos meses presenta propuestas destacadas y experiencias de spa exclusivas como la meditación Sound Bowl en The Ritz-Carlton Spa, Key Biscayne; el Summer Glow Diamond Facial & Beauty Boost en Centner Wellness y/o los Masajes Island-Style Cabana en The Palms Aveda Spa, entre otros.

Para los amantes de la hidroterapia, se ofrece el Ritual Water Journey de Lapis, el Spa de Fontainebleau que guía a los huéspedes a través de un baño de vapor de eucalipto, un baño de inmersión con chorros minerales y una piscina mixta.

Por otro lado, Esencia Wellness en Nobu Eden Roc Miami Beach ofrece tratamientos de spa que incluyen acceso al sauna, la sala de vapor, el jacuzzi y el baño frío, así como una ceremonia tradicional japonesa del té.

Con un 45% de descuento en los tratamientos Best Life-ing, The Spa at Carillon Miami’s, ofrece sesiones personalizadas de bienestar y diagnóstico, así como acceso a la experiencia de hidroterapia termal del spa y la piscina cabaña, entre otros servicios.

Por otro lado y con la reserva de uno de sus masajes o tratamientos faciales, el Bamford Wellness Spa del 1 Hotel South Beach brinda acceso gratuito a su playa con servicio premium. También The Palm Aveda Spa, donde un masaje Stress-Fix de 80 minutos, incluye una bienvenida de cortesía y acceso a la piscina y la playa del hotel.

Para una escapada romántica con tratamientos en una suite spa en Valmont for The Setai Spa que incluye una copa de prosecco de cortesía y acceso a las sombrillas de Setai Beach.

Miami Spa Months es uno de los cinco programas del Miami Temptations Program del GMCVB. Esta serie de meses temáticos está diseñada para dar a conocer los diversos activos dentro del vibrante destino mediante una programación especial y descuentos para visitantes y locales.

El programa también incluye Miami Spice Restaurant Months en agosto y septiembre; Miami-Dade Farmers Month en noviembre; Miami Arts, Culture & Heritage Months en diciembre y enero; y Miami Attraction & Museum Months en abril y mayo.

Para consultar la lista completa de ofertas especiales y eventos disponibles en el Programa Miami Temptations del GMCVB, los interesados pueden visitar el sitio: www.MiamiTemptations.com.

Vale destacar que el Greater Miami Convention & Visitors Bureau (GMCVB) es una organización de ventas y marketing acreditada, independiente y sin ánimo de lucro cuya misión es atraer visitantes al Greater Miami & Miami Beach para ocio, negocios, reuniones y convenciones.