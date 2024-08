Ya está disponible el cambio de obra social o prepaga de manera online y gratuita

Beneficiarios pueden realizar el trámite sin intermediarios, eligiendo entre más de 30 entidades registradas. Aplica a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personal del servicio doméstico, jubilados y pensionados



En el marco de las medidas de desregulación, ahora beneficiarios pueden cambiar de obra social o prepaga de manera online y sin costo.

El trámite está disponible para trabajadores en relación de dependencia, tanto bajo convenio como fuera de convenio, personal del servicio doméstico y monotributistas en todas sus categorías. Los jubilados y pensionados también pueden gestionar su cambio a través de ANSES.

Para realizar el cambio, es necesario contar con Clave Fiscal Nivel 3, que se puede obtener en el sitio web de la AFIP. Además, se deben proporcionar datos personales actualizados y confirmar que la nueva entidad elegida esté registrada en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS).

El proceso de cambio se realiza completamente en línea ingresando en https://www.sssalud.gob.ar/misssalud/

Este cambio en el sistema de salud busca facilitar el acceso a una mayor diversidad de opciones de cobertura médica, incluyendo tanto prepagas como obras sociales. Al momento se puede elegir entre más de 30 entidades registradas.



“El cambio tarda un minuto” dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A través de su cuenta de X destacó: “El DNU 70/23 eliminó las restricciones para elegir tu proveedor de salud, que ahora incluye a las prepagas y a las obras sociales que eligieron sumarse al sistema (unas 30 desde diciembre). ¡Y no necesitas intermediario!”



De esta manera, el Gobierno Nacional anunció la medida y remitió al sitio de la Superintendencia de Servicios de Salud que acaba de difundir cómo se puede optar por la “Libre elección de Obras Sociales/Prepagas”.

Instructivo



El trámite permite a los beneficiarios titulares del Sistema Nacional del Seguro de Salud ejercer la libre elección entre los distintos Agentes de Salud comprendidos en la Ley N° 23.660.

“Mediante este trámite, los beneficiarios titulares pueden realizar opciones de cambio entre las entidades comprendidas en la Ley Nº 23.660 que han cumplido con el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), según lo establece la Resolución 232/2024 – SSSALUD”, especificó el gobierno.

Los beneficiarios pueden elegir una Obra Social o Prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación.



La opción de cambio puede ejercerse sólo una vez al año (cada 365 días). Se necesita poseer Clave fiscal Nivel 3. Datos personales (Nombre y apellido, DNI, CUIL/CUIT, Domicilio, correo electrónico, etc.). Conocer cuál es la Obra Social o Prepaga elegida. Para ello se debe consultar las entidades que se encuentran inscriptas en RNAS.

¿A quién va dirigido?



A las personas que deseen cambiar su Obra Social o Prepaga y que pertenezcan a los siguientes tipos de beneficiarios:

*Trabajadores en relación de dependencia bajo convenio.

*Trabajadores en relación de dependencia fuera de convenio, titulares de Obras Sociales de Dirección.

*Personal del Régimen Especial de Servicio Doméstico.

*Monotributistas, en todas sus categorías.



No podrán realizar la opción de cambio: las personas que hayan extinguido su relación laboral. Tampoco los trabajadores cuya retribución mensual sea inferior a dos bases mínimas jubilatorias. Ni las trabajadoras que se encuentren en licencia por maternidad y/o en situación de excedencia.



Asimismo, no lo podrán hacer el Personal de Fuerzas Armadas, de Seguridad, del Servicio Penitenciario, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de Obras Sociales Provinciales o cualquier persona que pertenezca a entidades que no estén inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS).

Ocho pasos

1.Iniciar el trámite con usuario de AFIP y Clave fiscal nivel 3.

2.Entrar en Opción de cambio, luego seleccionar Nueva Opción y completar el Formulario con tus datos personales.

3.Clickear Elección de Obra Social/Prepaga y seleccionar la elegida.

4.Confirmar el trámite haciendo clic en el botón Aceptar. Aparecerá un número de trámite.

5.Ratificar los datos ingresados y presionar el botón Confirmar. Automáticamente se enviará un mail a tu casilla de correo.

6.Ingresar en el enlace Confirmar trámite que aparece en el mail de confirmación para finalizar la solicitud. Brindan 48 hs para confirmar el trámite para que la opción de cambio sea considerada, en caso de no hacerlo la misma será desestimada.

7.En la pantalla emergente y el mail de ratificación que se enviará automáticamente, va a figurar el número de trámite y la fecha a partir de cuándo la opción tendrá vigencia.

8.Una vez confirmada la opción la persona debe contactarse con la obra social o prepaga elegida para afiliarse, esto permitirá acceder a las prestaciones que correspondan, cuando comience la vigencia de la cobertura médico-asistencial.