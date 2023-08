Sueñan con un nuevo snack a base de maíz morado, con “sacarle el velo” al cannabis medicinal, con conocer el efecto bactericida de nanomateriales ante la resistencia a los antibióticos, y -además- saber si se está juzgando con perspectiva de género para hacer un mundo más justo. Una muestra de cuatro proyectos de un total de 122 impulsados por jóvenes científicos

Por Carolina Klepp

¿Cómo viviríamos hoy sin los aportes de la ciencia a la vida cotidiana? Las vacunas, la decodificación del ADN, la radiación, los hallazgos de planetas, la nanotecnología, y una interminable lista de hitos científicos y tecnológicos incorporados en el día a día no serían posibles sin científicos y sin recursos para poder investigar.



En Córdoba, la camada de jóvenes científicos se mostró y se proyectó hace apenas días al conocerse los 122 proyectos que serán apoyados económicamente por medio del Programa Jóvenes en Ciencia. Se trata de una iniciativa impulsada por la sinergia entre el Gobierno provincial mediante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las universidades públicas y privadas, la Agencia Córdoba Innovar y Emprender y el Conicet Córdoba.



Entre todas, conformaron un fondo de $90 millones que fueron distribuidos entre el centenar de investigaciones en bioeconomía, salud, transformación tecnológica, equidad, inclusión y acceso al conocimiento, conservación de la biodiversidad y cambio climático.

El objetivo final: consolidar equipos de investigación liderados por jóvenes de hasta 35 años que generen conocimiento original o innovador, que pueda ser transferido o aplicado en suelo cordobés.

Las nuevas investigaciones van desde la idea de concretar un nuevo snack de maíz morado hasta “sacarle el velo” al cannabis; desde analizar el efecto bactericida de nanomateriales hasta conocer cuánto se juzga con perspectiva de género con la vigencia de la Ley Micaela. Éstos son algunos de los temas que hoy lleva adelante el ala joven. En este informe, cuatro anticipos de los nuevos conocimientos que se vienen “made in Córdoba”.

“Que todo el mundo coma snack de maíz morado”

Pablo Mansilla, ingeniero agrónomo, tiene 34 años, y es investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. Dirige un equipo con estudiantes doctorales y da clases en las carreras de licenciatura en agroalimentos, ingeniería agronómica y tecnicatura universitaria en jardinería y floricultura.

¿Un sueño? “Lograr un producto nuevo a escala regional, que todo el mundo coma, elija y utilice en un yogur, entre comidas, que sea una nueva alternativa hecha con material genético producido en la universidad y con recursos humanos de la universidad. Que todo el mundo coma snack de maíz morado”. Así lo sintetizó Mansilla, quien también busca la satisfacción como grupo que trabaja en alimentos.

¿De qué se trata el proyecto? “Trabajamos con una de las variedades de maíz que se llama ‘moragro’; es el maíz morado, una de las características es que tiene alto contenido de antioxidantes y tiene un alcance enfocado más a los pequeños productores donde producen sus propias semillas. La idea es caracterizar a nivel de calidad nutricional. Lo innovador es plantear alimentos que no hay en el mercado argentino como por ejemplo ‘tutucas’ y snacks con diferentes tipos de procesamientos de este maíz morado”, definió.

Pablo Mansilla: agrónomo investigador de la UNC.

Él y su equipo tienen el objetivo de generar estos nuevos productos y poder avalar científicamente las características nutritivas, diferentes de la de un maíz tradicional.

Este maíz morado es originario de zonas andinas -Perú, Bolivia y también norte argentino- pero en la zona regional de Córdoba no está ni siquiera difundida la variedad; no se la conoce, por lo tanto no se la produce. Los científicos lograron la inscripción de esa variedad en el Instituto Nacional de Semillas (Inase) y ahora están evaluando la calidad nutricional de la materia prima y quieren probarla en diferentes alimentos.

Explicó que recientemente existe un convenio entre la Facultad de Ciencias Agropecuarias y un semillero (empresa Granaria): “Nosotros les damos la semilla y ellos se encargan de multiplicarla y difundirla para empezar a comercializar”.

Mansilla aclaró que no se trata de un híbrido sino que se le hizo un proceso de adaptación para esta zona semiárida. “La idea es producir este maíz en Córdoba y poder aumentar las alternativas de producción para los productores. Y también tener alternativas de valor agregado para esos granos, por ejemplo, hacer las harinas y utilizar las harinas para diferentes panificados, también tutucas, copos de maíz, hojuelas de maíz”.

¿Impacta la Ley Micaela en los fallos de la justicia?



María Lourdes Eslava es investigadora de la Universidad Siglo 21, tiene 28 años y proviene de las carreras de Abogacía y Escribanía. Se encuentra estudiando el impacto de la implementación de la Ley Micaela en los fueros laboral y contencioso administrativo.