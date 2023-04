Por Alejandro Batista

Especial para Comercio y Justicia



Hace muy poco, apenas dos meses, abordaba en una nota en Comercio y Justicia (ver nota) la iniciativa de la startup DoNotPay, fundada y dirigida por el emprendedor Joshua Browder en 2015, que era noticia por su anuncio de que haría historia poniendo en práctica “el primer abogado robot del mundo”, que iba a asistir en tiempo real a un ciudad que debía presentarse ante una corte de Estados Unidos en un juicio por exceso de velocidad.



Ese experimento no especificaba datos sobre la fecha exacta, el tribunal o la persona que iba a recibir la asistencia, según se mencionaba para evitar presiones de la Asociación de Abogados -lo que a la postre determinó que se desistiera de dicha iniciativa-.

Pues bien, recientemente DoNotPay ha vuelto a ser noticia, esta vez por estar en el banquillo de los acusados, pues ha sido demandada en una acción de clase por el abogado Jay Edelson, el más importante en este tipo de demandas, quien patrocina a un cliente de DoNotPay descontento por sus servicios y alega además violación de la normativa que regula la actividad de los abogados en el estado de California.

Así lo anunciaba el propio Browder en su cuenta personal en Twitter el pasado día 9 de marzo: “¡Malas noticias! Jay Edelson, el abogado de demandas colectivas más rico de América, está demandando a mi startup @DoNotPay en California. El Sr. Edelson, que ha ganado miles de millones demandando a empresas, nos ataca por ‘ejercicio no autorizado de la abogacía’ y busca una orden judicial que ponga fin a cualquier producto de inteligencia artificial” (IA).

En efecto, Edelson se presenta no sólo en nombre de su cliente Jonathan Faridian sino que lo hace invocando la acción de clase, es decir, en nombre y representación de toda otra persona que se encuentre en la misma situación respecto de DoNotPay, con lo cual el caso se puede ampliar con denuncias de otras personas. En tal sentido, reclama concretamente que se indemnice a Faridian por el deficiente servicio prestado por DoNotPay pero además “…solicita una medida cautelar que prohíba al demandado continuar con sus prácticas ilegales”.

Para el demandante, DoNotPay “…cometió prácticas comerciales ilícitas, desleales y/o fraudulentas, al: (a) hacerse pasar por abogado ante los residentes del estado de California cuando, de hecho, no era un bufete de abogados o un abogado autorizado para ejercer la abogacía en esa jurisdicción; y (b) ejercer ilegalmente la abogacía vendiendo servicios jurídicos a residentes del estado de California cuando no tenía licencia para ejercer la abogacía en dicha jurisdicción…”, dado que los servicios no fueron prestados por un bufete de abogados, por abogado o por una persona supervisada por un abogado o bufete.

Sostiene que “…DoNotPay no es un abogado ni un bufete de abogados. Tampoco lo es su fundador…”, y por ello es que fueron deficientes y mal hechos y con consecuencias concretas en el mundo real.

Tarde o temprano, DoNotpay iba a tener este tipo de planteos aunque todo indicaba que lo sería de la mano de los colegios de abogados y/o profesionales de manera individual, pero el primer paso lo ha dado un cliente insatisfecho con el servicio por el cual ha pagado.

Al tener en cuenta que, por lo general, el ejercicio de la abogacía está regulado en prácticamente todos los países del mundo, habrá que ver si esta demanda prospera –que, para más datos, ha sido solicitado que se realice en un juicio por jurados- para ver el efecto que puede tener no sólo en DoNotPay en particular sino en innumerables startups que, gracias al desarrollo de los sistemas de IA, están incursionando en el mercado de los servicios legales desde una perspectiva muy diferente de la abogacía tradicional.

Algunas menciones finales

Conociendo el contexto, puede quedar la duda de si fue un cliente insatisfecho que buscó un abogado para demandar a DoNotPay o si fue el abogado quien buscó y encontró a un consumidor con quejas, para iniciar la acción; especialmente teniendo en cuenta que el principal argumento es precisamente lo que llamaríamos el ejercicio ilegal de la profesión jurídica.

Veremos cómo continúa esta historia, en particular si se concreta el juicio por jurados solicitado.

Por otra parte, hablando de los abogados, aún no tomamos conciencia de lo que implican para el ejercicio legal herramientas como DoNotPay, que ya tenemos entre nosotros a ChatGPT-4, presentado recientemente, que promete llevar mucho más allá las posibilidades que ya mostró ChatGPT-3.

Sea como fuere, ¡el panorama asoma tan cambiante como atractivo!