Por Carolina Klepp



La noticia de que la firma Do Not Pay estrenará uno en un juicio por exceso de velocidad en Estados Unidos encendió el debate. Cómo influirá la inteligencia artificial en el desempeño profesional de la abogacía tradicional



Una noticia del mundo de la justicia encendió el debate entre abogados, jueces y funcionarios judiciales en pleno verano y en medio de la feria judicial: esta semana se conoció que la firma Do Not Pay pondrá en acción “el primer abogado robot del mundo”, según sus creadores. Será en febrero y se estrenará en EEUU en un juicio por exceso de velocidad.

El especialista Alejandro Batista, abogado en Derecho de Alta Tecnología, magíster en Finanzas Públicas, doctorando en Sociología y fundador de LegalTiC, analizó para Comercio y Justicia las implicancias de esta noticia.



“Constantemente hay novedades entre el desarrollo tecnológico y el campo jurídico. Esto no es nuevo, venimos desde hace varios años trabajando en conjunto desde el área de la informática jurídica y también desde el denominado derecho informático. En los últimos años se ha sumado todo lo que tiene que ver con los grandes desarrollos en materia de sistemas de inteligencia artificial” (IA), contextualiza.



Seguidamente se pregunta: “¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que gran parte de la tarea de los abogados, sobre todo de los que trabajan litigando o asesorando, tiene que ver con revisión de jurisprudencia, de doctrina, de legislación y, claramente en ese campo, todo lo que tiene que ver con el desarrollo informático ha ganado muchísimo trayecto porque evidentemente la velocidad, e incluso la precisión con la que pueden analizar y procesar grandes volúmenes de datos (big data legal en este caso), los sistemas de IA hacen que ese tipo de tarea sea imposible de competir desde la mirada de la abogacía tradicional”.



Batista explicó que, en el caso del robot legal que va a asesorar directamente a una persona, implica que allí la persona se representa a sí misma pero orientada por un desarrollo que se había iniciado en 2017, de una página que se llama Do Not Pay, que como curiosidad no fue desarrollada por un abogado sino por un joven.

“La novedad es que esta persona que se va representar a sí misma en EEUU va a estar conectada. No se sabe exactamente en qué juzgado va a suceder porque se trata de un experimento, en definitiva, y la empresa quiere hacerlo sin tener inconvenientes con el otro actor importante acá que son las asociaciones o colegios de abogados. Porque por un lado está la tecnología por el otro lado la rapidez, la eficacia y, también, de alguna manera, la posibilidad de que la persona tenga más acceso a sus derechos, a conocerlos y a defenderlos; pero también está el desempeño de la tarea profesional de la abogacía que en todos los países del mundo está muy regulado”, aclara.

Entonces, advierte de que allí es donde intervienen los colegios de abogados.

– ¿Cómo será en la práctica?