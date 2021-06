Clínicas de Córdoba alertaron que no hay camas y plantearon continuar con las restricciones

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Córdoba (Aclisa), Juan Gras, advirtió hoy que el sistema de salud público y privado de la provincia está con “ocupación plena, por arriba del 90% y sin camas” y dijo que flexibilizar las medidas sería “tirar por la borda estos 15 días de restricciones”.

“Me da miedo este fin de semana del Día del Padre, porque la gente tiene tendencia a salir. Creo que el mejor regalo que le podemos hacer a los padres es cuidarnos y no juntarnos”, recomendó Gras en diálogo con canal 12 de Córdoba.

El médico, directivo del Hospital Italiano, afirmó que la provincia está con “ocupación plena desde hace dos semanas en todo el sector privado y el público. Todos los días estamos peleando por una cama”.

Asimismo, sostuvo que las camas críticas para tratamiento de coronavirus están con “ocupaciones por arriba del 90%”, y afirmó que también se necesitan para la atención de pacientes con otras patologías no Covid-19.

Al referirse a la fuerte presión de los distintos sectores que exigen la reapertura de las actividades no esenciales, Gras dijo que “es absolutamente entendible, pero la realidad es que estamos en un momento muy crítico. Lo mejor es que prevengamos y no tengamos que acudir a la atención médica”.

Hasta mañana rigen en Córdoba las medidas de restricciones de Fase 1 decretadas por el Gobierno local desde el pasado 7 de junio, que incluyen la suspensión de clases presenciales, reuniones familiares y sociales.

En tanto, las reuniones del Gobierno provincial con intendentes y jefes comunales para analizar la situación epidemiológica de cada uno de los distritos de Córdoba y resolver cómo se sigue a partir del sábado continuaban este jueves, tras iniciarse ayer.

Muchos intendentes están solicitando flexibilizaciones de actividades que actualmente están restringidas, en tanto el Gobierno podría informar entre hoy y mañana sobre las nuevas medidas sanitarias.

De acuerdo al último informe oficial emitido anoche, la ocupación de camas críticas de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) destinadas para tratamientos es del 80,2%, con 2.732 personas internadas, de las cuales 609 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, el 22,2% del total.

Desde el inicio de la pandemia la provincia registra 375.062 casos de coronavirus y 4.594 fallecimientos.

Por otra parte, desde que comenzó la campaña de vacunación el 29 de diciembre del año pasado, se aplicaron 1.441.979 vacunas, de las cuales 289.515 corresponden a la segunda dosis para completar el esquema de inmunización.

Los ministros de Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, y de Salud, Carla Vizzotti, y la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, arribaron ayer a la capital de Córdoba donde entregaron una partida de 124.800 dosis de vacunas, además de respiradores, insumos y equipamiento sanitario.