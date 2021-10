La Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha una iniciativa mundial contra el cáncer de mama. La calificó de “compromiso renovado para mejorar la supervivencia en el mundo”. El objetivo es reducir la mortalidad por esta enfermedad en un 2,5 por ciento cada año hasta 2040 y evitar unas 2,5 millones de muertes.

La propuesta incluye educación pública sobre los signos y síntomas del cáncer de mama, estrategias de reducción de riesgos (evitar la obesidad, fomentar una alimentación saludable y la lactancia materna) y para reducir el estigma asociado con la salud de los senos.

Por iniciativa de la OMS, cada 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos.

Según datos de la organización, el cáncer de mama es el más común, con más de 2,2 millones de casos en 2020. Cerca de una de cada 12 mujeres se enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. En 2020, alrededor de 685 000 mujeres fallecieron como consecuencia de esa enfermedad.

La mayoría de los casos de cáncer de mama y de las muertes por esa enfermedad se registran en países de ingresos bajos y medianos. “Las disparidades del cáncer de mama entre los países de ingresos elevados y los de ingresos bajos y medianos son considerables. La supervivencia al cáncer de mama a cinco años excede del 90% en los primeros países”, graficó el organismo.

En Argentina

En el país, siete de cada diez mujeres no realizaron la visita al médico para los controles preventivos del cáncer de mama durante la pandemia y solo 22% realizó consultas virtuales para mantener la frecuencia anual de sus chequeos, según la Encuesta Nacional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama presentada por la Fundación Avon.

La postergación de la visita al médico fue más común entre las mujeres menores de 40 años (69%), y de los estratos medio (74%) y bajo (76%); mientras que entre las razones predominó el miedo a contagiarse de Covid (51%) seguido por la falta de turnos (34%), falta de tiempo (13%) y dificultad laboral (10%).

Por otro lado, solo 23% afirmó haber realizado los controles médicos con la frecuencia de siempre, casi 3 de cada 10 aseguraron haber disminuido la frecuencia y casi la quinta parte de las encuestadas dijo no haberse hecho ningún chequeo.

No obstante, 74% de las argentinas considera el cáncer de mama un problema muy grave, 93% de las encuestadas consideró que es “muy importante” realizarse los chequeos anuales para prevenir la enfermedad y solo uno por ciento opinó que es “poco importante”.

El relevamiento nacional forma parte de un estudio más amplio, la Encuesta Regional de Opinión Pública sobre Cáncer de Mama 2021, desarrollada durante julio y agosto de 2021.



Agenda

En Córdoba

Hoy. Jornada para concientizar sobre la reconstrucción mamaria luego de atravesar el cáncer de mama, con el acompañamiento de invitados que expondrán de manera virtual.



Hora: 11.30

Lugar: Centro Cívico de la Ciudad de Córdoba

Organiza: Unidad de Mama Polo Sanitario Oncológico Mamario Córdoba (PSOMC)

Lencería

Campaña preventiva de empresas

Marcas de lencería junto a la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) lanzaron una acción conjunta de concientización. Colocan stickers en los corpiñoscon las siguientes frases: «A partir de los 40, hacete una mamografía anual» y «el autoexamen no alcanza». Peter Pan, Caro Cuore, Selú, Pompavana, Innocenza, Sweet Lady, Dulce Carola y Luz de Mar intervienen sus prendas para transmitir el mensaje a las mujeres de todo el país.

Las ideas de castigo o femineidad en juego no ayudan

La idea de que la enfermedad es una batalla que ganan sólo los guerreros más valientes, que las personas “se la autoprovocan” a fuerza de malos hábitos o sentimientos guardados, o que algo de la femineidad y vida sexual se pierde con el cabello o una mama son algunas de las representaciones sociales del cáncer que terminan “incidiendo en el éxito de los tratamientos” porque suman angustias, explicaron especialistas en en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

“En la psicooncología estamos muy atentos, entre otras cuestiones, a los sistemas de creencias de las y los pacientes, que además nos lleva a mirar el contexto social”, señala la docente y psicóloga especializada Fernanda Montaña, coordinadora del área Psicosocial de la Liga Argentina de Lucha contra el cáncer.

Montaña, quien además es vicepresidente del Comité de Piscooncología de la Asociación Médica Argentina, aseguró que “es importante tener en cuenta estas representaciones porque algunas funcionan como “distresores” o generadores de un estado de angustia y sufrimiento que comprometen seriamente la capacidad de adaptarse a situaciones amenazantes o de mayor exigencia como es atravesar una enfermedad. “Los distresores pueden terminar incidiendo en el éxito del tratamiento porque no es lo mismo afrontarlo con depresión que adaptativamente”, dijo.

Una necesidad que aparece recurrentemente en las consultas es la necesidad de herramientas para lidiar con “la mirada del otro” cuando los pacientes tienen que volver a transitar lugares habituales con evidentes cambios físicos -como la ausencia de cabello o de una o ambas mamas-.

Otro objetivo clave para la terapia es la asimilación del diagnóstico en una sociedad donde el cáncer sigue siendo “tabú” y, para muchas personas, todavía “sinónimo de muerte”.

“Es una enfermedad temida, e incluso hay quienes no pueden mencionar la palabra hasta avanzado el tiempo porque está muy instalado que cáncer es igual a muerte, aunque sepan que la medicina ha avanzado mucho”, dijo.

Otra idea equivocada que “uno trae a la consulta para desarmarlas” es la autoadjudicación del paciente tanto de la “responsabilidad” por la enfermedad como por su superación.

“Está instalado que aquel que tiene un cáncer es porque no ha afrontado correctamente la vida y te dicen ‘yo me hice este cáncer’, algo muy frecuente en caso del cáncer de pulmón. Pero en realidad no hay una sola causa, y si bien hay factores predisponentes, tratamos de correr al paciente de ese lugar de la culpa, de la enfermedad como castigo”, dijo.

“Por otro lado, uno todavía escucha la metáfora bélica del tratamiento como una lucha en la que hay que ser valiente, no bajar los brazos y estar siempre positivo; lo que coloca al paciente en una posición muy difícil porque si llora o se siente triste significa que está luchando poco, o si el tratamiento anduvo mal fue porque no luchó lo suficiente”, explicó.



Resiliencia

En el caso del cáncer de mama, las representaciones sociales adquieren una preponderancia especial por tratarse de un órgano al mismo tiempo considerado uno de los más importantes atributos de la belleza femenina, desempeña -además- una función fundamental tanto en relación a la maternidad como al placer sexual.

“Es bastante habitual que, como lo que quieren es sacarse el cáncer, las mujeres acepten una mastectomía sin que aparezca inicialmente la idea de la pérdida o del cambio de la imagen corporal; pero nosotros sabemos que después algo va a ocurrir con eso y nos adelantamos: mientras algunas sienten mucha vergüenza y la viven como una mutilación de la femineidad, otras buscan distinguir esa cicatriz como símbolo de haber atravesado de forma resiliente un proceso muy difícil”, contó.