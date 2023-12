Alejandro Díaz: “El inversor va a querer establecer cuán consistentes son las reglas de juego”

“La situación histórica de los últimos 20 años hace que tengamos que ser muy prudentes en asegurar un ingreso de inversiones sustantivo en la primera etapa”, dijo el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) al ser consultado sobre las expectativas de inversión con el nuevo gobierno

Por Carolina Klepp

El litio, los combustibles no convencionales y renovables, los agronegocios, y las reglas claras, están en la mira de potenciales inversores estadounidenses. “Hay que balancear las monumentales oportunidades con la gravedad de la situación en la cual nos encontramos”, señaló el CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Alejandro Díaz.



Estuvo en Córdoba en la celebración de los 25 años de la delegación local realizada en el Palacio Ferreryra, junto a Facundo Gómez Minujín, presidente de Amcham Argentina, y Jorge Campos, presidente del Comité Ejecutivo de la Delegación Córdoba.



Estuvieron presentes el intendente y gobernador electo Martín Llaryora, por la comunidad judicial el presidente del Tribunal Superior de Justicia Domingo Sesín, Armando Andruet, Víctor Vélez, como así también empresarios y funcionarios.



En ese marco, dialogó con Comercio y Justicia.

– En su discurso por el aniversario de AmCham en Córdoba habló de la esperanza de una Argentina con transformación ¿Qué país imagina con este nuevo gobierno?

– No creo que sea una cuestión de este gobierno per se. Este gobierno cambia el enfoque con las personas que van a liderarlo, por supuesto cambia también el modelo de país que esta nueva administración votada por el pueblo argentino tenga para con nuestro país. Me refiero a una combinación de compromiso de AmCham que en Córdoba tiene 25 años pero en Argentina tiene 105 años, y el momento trascendental que tiene el país.

Argentina tiene muchas oportunidades en el mundo de los negocios: en los combustibles no convencionales, en los renovables, en el litio, en la calidad humana, en los talentos que tiene en los servicios profesionales de exportaciones, tiene cualidades importantes en el agronegocio que ha demostrado un factor competitivo que otros sectores de la economía no tiene.

Argentina tiene oportunidades claras, no va a tener los obstáculos de la sequía como tuvimos en el 2023, algunas inversiones van a venir focalizadas en los sectores que llamamos estratégicos.



El compromiso y participación del sector privado es acompañar ese proceso en una identificación de que todos estamos en el mismo barco y no tenemos mucho margen del fracaso. Hay que balancear las monumentales oportunidades con la gravedad de la situación en la cual nos encontramos. Estamos ante la necesidad de tener cirujanos con una precisión para intervenir la situación socio cultural y económica de la Argentina, que va a requerir no solo mucha capacidad para operar, sino un compromiso de toda la sociedad en la cual el sector empresarial está involucrado.

– ¿Puede confirmar que vengan inversiones americanas con este nuevo gobierno?



– Venimos dialogando con muchas empresas que tienen hoy stock de inversiones relevantes en Argentina o que pueden visualizar a la Argentina como un lugar para inversión. Yo creo que la situación histórica de los últimos 20 años hace que tengamos que ser muy prudentes en asegurar un ingreso de inversiones sustantivo en la primera etapa. El inversor va a querer establecer cuán consistentes son las reglas de juego, cuanta coherencia hay en las políticas públicas a nivel nacional, cuál es la coordinación que se da a nivel de las distintas fuerzas políticas especialmente en el Congreso Nacional, ver cuál es la colaboración o complementación de las ideas a nivel federal.

Da la sensación de que esta es la dirección correcta, por eso di el ejemplo del cirujano, estamos en una operación de cabeza a cabeza abierta, la oportunidad de mejora es sustancial, la pregunta es cómo vamos a operar a ese paciente que está en una situación delicada, y a partir de eso, qué señales de confianza el cirujano nos va a dar para que podamos invertir en el nuevo sanatorio, en el nuevo hospital.

Sobre el nuevo embajador y la justicia

El Ceo de AmCham también se refirió al embajador electo de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein, y a la cooperación que recibió de parte del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley, en su reciente gira.

Para Díaz esto demuestra “un total compromiso estratégico para apoyar a la Argentina”, algo que viene percibiendo desde la reunión bilateral de marzo pasado entre Joe Biden y Alberto Fernández. “Esta situación no la he visto sistémicamente en el pasado. Hay que aprovechar la visión estratégica que le da la administración del presidente Biden”, destacó.

A lo que agregó: “También se vio reflejado en el acuerdo final del FMI donde Estados Unidos tuvo un rol muy activo para convencer a otros integrantes del Fondo Monetario, de colaborar en eso. Creo que Estados Unidos está absolutamente comprometido a colaborar en esa suerte de aprovechamiento de esas oportunidades que Argentina tiene para recuperar su confianza”.

Finalmente, anunció que AmCham retomará una iniciativa con la justicia provincial. Señaló que en 2024 retomarán un Programa de Transformación Tecnológica, cuestión que abordó con Sesín.