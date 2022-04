La empresa Aceitera General Deheza (AGD) puso en marcha la edición 2022 de su tradicional Programa Gemba, que se orienta a la búsqueda de jóvenes ingenieros agrónomos que quieran capacitarse mediante una formación rentada y con tutores de la empresa durante toda la formación. Apunta, principalmente, a que el profesional desarrolle competencias comerciales y de gestión en agronegocios.

Si bien la convocatoria es abierta para todo el país, hace foco en las provincias donde se concentra la mayoría de los acopios de la empresa: Córdoba, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero y Salta.

“Buscamos jóvenes apasionados y comprometidos con el suelo argentino, con ganas de desarrollarse en una cultura de innovación en agronegocios, con marcado perfil comercial, de servicios y asistencia técnica”, sostuvo la empresa. El postulante puede no estar recibido pero al iniciar el programa no debe tener materias pendientes de cursado. No se exige experiencia previa pero todo conocimiento en el mercado de granos, cereales y oleaginosas será valorado.

Los interesados deberán tener disponibilidad para residir en el interior del país y viajar frecuentemente.

Entre los beneficios que AGD informó se encuentran: cobertura médica prepaga, alojamiento (hoteles o viviendas, dependiendo de la localidad asignada), almuerzos y cenas y traslados al 100%.

Inscripción: https://agd.hiringroom.com/jobs/get_vacancy/624c51ae9b14663e63272dc0