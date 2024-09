Abogados en derecho deportivo respaldaron la legalidad de las SAD

Especialistas en derecho deportivo y societario respaldaron este martes la viabilidad legal de las sociedades anónimas deportivas (SAD), durante un debate que tuvo lugar en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (Cacba).



De la conferencia participaron expertos en el tema como Gustavo Abreu y Sebastián Pini, el especialista en derecho del deporte y subprocurador del Tesoro de la Nación, Marcos Serrano y Fernando Schweitzer, presidente de comisión de derecho del deporte en Cacba.



El encuentro de los especialistas coincidió con el conocimiento de un fallo del Juzgado Federal de Mercedes a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que ordenó al Gobierno la suspensión de los efectos de los artículos 335 y 345 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, así como la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El abogado Marcos Serrano aseguró que “la causa Liga de Salto es un caso particular para esa liga específica” y afirmó que no hay una obligación “a ningún club a que sea una sociedad anónima deportiva” y que no ve ningún agravio contra ningún club, ni contra la liga. El especialista sostuvo que

“el tribunal ha dado una mirada equivocada al concepto de urgencia y emergencia, que emana de nuestra legislación” y finalizó su exposición recordando que, hoy, “Todos los jugadores de la selección argentina está en un equipo que son SAD”.

Por su parte, Fernando Schweitzer, presidente de comisión de derecho del deporte en Cacba, sostuvo que “todo indica que ya optamos a partir de la regulación con todos los elementos necesarios para poner este instituto en funcionamiento”.

En tanto, Sebastián Pini, especialista en derecho del deporte y director de Unión La Calera, aseguró que “estamos en un falso dilema de mundos opuestos” al referirse a las SAD y las asociaciones sin fines de lucro.



Además, agregó que “en Inglaterra regulan la idoneidad del fútbol, que sean sustentables y cuidan el patrimonio de los clubes en relación a los hinchas”. Aunque admitió que los problemas principales que tienen las sociedades anónimas deportivas son la multipropiedad y la inyección exógama de capitales lo que permite una desigualdad deportiva, afirmando que “muchos clubes han desaparecido por un exceso de inyección que no permitieron al club perdurar en el tiempo”.



Por último, Gustavo Abreu dio una breve introducción acerca del origen del fútbol y las sociedades anónimas en el mismo, destacando a Inglaterra como modelo y el modelo alemán del famoso “50+1”. Afirmó que en Argentina tenemos uno de los peores sistemas de campeonato del mundo y que “en Sudamérica estamos rodeados de sociedades anónimas deportivas”.