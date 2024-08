A fines de agosto inicia vacunación con 150 mil dosis contra dengue: crucial eliminar criaderos

Las vacunas estarán destinadas al personal sanitario y a personas de 15 a 59 años que hayan tenido dengue grave. El gobernador Llaryora y el ministro de Salud Pieckenstainer anunciaron el Plan Estratégico para la Prevención y Control del Dengue, Chikungunya y Zika. “La erradicación del dengue se hace erradicando el mosquito”, destacó como foco el ministro

Por Carolina Klepp

A partir de fin de mes comenzarán a colocarse en Córdoba 150 mil vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas específicamente al personal sanitario del ámbito público y privado, así como a las 5.300 personas que cursaron la enfermedad con un cuadro grave, y cuya edad esté entre los 15 y 59 años.



Así lo anunciaron el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Salud Ricardo Pieckenstainer.

La medida es uno de los pilares del Plan Estratégico de Abordaje Integral y Vacunación para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika que presentó el gobierno este lunes. Buscan prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025.



En diálogo con Comercio y Justicia, el ministro Pieckenstainer, precisó que la vacunación será con Qdenga producida por el laboratorio Takeda. Consultado por una futura etapa de inmunización al resto de la población, señaló que eso “lo tiene previsto Nación, todavía no nos ha confirmado cuáles son los distritos que va a vacunar y cuáles son los criterios que va a usar para la distribución de la vacuna”.



Durante el brote pasado -2023/2024-, la cantidad de casos confirmados de dengue alcanzó los 133.543; las internaciones fueron 5.247 (3,9%) y la letalidad fue del 0,04% equivalente a 222 defunciones. En el caso de chikungunya, los confirmados fueron 39 y no se registró zika.

Para Pieckenstainer, es importante tener claro que “la erradicación del dengue se hace erradicando el mosquito”.



“Lo que erradica la enfermedad es el ordenamiento ambiental y el monitoreo entomológico. La vacuna es una herramienta fundamental para mantener la salubridad una vez que aparece el mosquito”, agregó.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria enfatizó: “Es muy importante la vacuna contra el dengue porque protege nuestro sistema sanitario, es quien va a mantener la integridad del sistema funcionando en el eventual brote que tengamos, pero si estamos hablando de dengue tenemos que eliminar los mosquitos, tenemos que hablar de la importancia del ordenamiento ambiental, de la limpieza, de que no haya espacios verdes públicos y privados sin manutención, que tengamos un plan de ordenamiento ambiental. Y, en el eventual caso que aparezcan, tengamos las medidas previstas para que no sea un brote tan importante”.

El objetivo está dirigido a que el primer caso demore en la aparición, es decir que el brote sea más corto y menos intenso que el de la temporada pasada.

Inversión



El Plan Estratégico de Abordaje Integral y Vacunación para la Prevención y el Control del Dengue, Chikungunya y Zika contará con una inversión de 7.500 millones de pesos, y se prevé el inicio de la campaña de vacunación para fines de agosto, tras la adquisición de las vacunas por parte de la Provincia.



Durante el acto de anuncio, Llaryora señaló: “No vamos a dejar solos a nuestra gente, aunque estemos en uno de los momentos económicos más difíciles. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar al sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno”.

El mandatario agregó: “es ahora donde tenemos que generar las líneas de acción. Por eso nosotros vamos a poner cada peso en cuidar la vida de los cordobeses. No podemos esperar más. Vamos a empezar a prevenir y actuar antes”.



Por su parte, el ministro destacó el compromiso del gobernador en el cumplimiento de un plan estratégico. “Ya llevamos invertidos $6.700 millones en medidas sanitarias, en intervención ambiental, en la compra de repelentes, diagnósticos y la previsión de un funcionamiento articulado del personal y del sistema sanitario”.



En otro orden, consultado sobre previsión de fecha para fumigaciones, Pieckenstainer brindó aclaraciones conceptuales.



“Las fumigaciones no deben hacerse si no aparece el mosquito. Lo que hay que hacer es primero ordenar ambientalmente y monitorizar la actividad de las hembras y larvas. En función de eso planificar el ordenamiento ambiental y, eventualmente, los bloqueos que son las fumigaciones. Y eso lo vamos a coordinar con cada municipio porque depende de la situación climática de cada una de las zonas de la provincia. Esa coordinación tiene fecha de inicio el 1 de septiembre”, detalló.

“Necesitamos que cada intendente, que cada área de salud, que cada comuna, ponga el Dengue como un tema estratégico y principal” aseveró el gobernador.

Además, se llevarán a cabo acciones de ordenamiento ambiental en domicilios, espacios privados, públicos e industriales; además de la vigilancia epidemiológica mediante diferentes herramientas como sensores de oviposición que determinan la presencia y actividad de la hembra; y el monitoreo larvario, que determina el nivel de riesgo de ocurrencia de un brote.

En el acto del anuncio estuvieron presentes el intendente de la Ciudad de Córdoba, Daniel Passerini; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el secretario de Salud, Carlos Giordana; el presidente de Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria (IIPLAS), Gustavo Klein; el presidente Apross, Pablo Venturuzzi; el decano de la Facultad de Ciencias Médicas (UNC), Rogelio Pizzi; el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro; el secretario general de ATSA, Ricardo López; y el médico infectólogo Hugo Pizzi.

¿Cómo será la implementación de la vacunación?



El plan de vacunación en la provincia Córdoba se implementará de manera escalonada, priorizando la disponibilidad gradual de las vacunas y el nivel de riesgo de los siguientes grupos objetivos:



*Población entre 15 y 59 años que haya cursado dengue con criterio de internación por más de 24 horas.

*Equipo de salud que haya cursado la enfermedad, hasta 59 años, en sitios priorizados.

*Resto del equipo de salud hasta 59 años. El objetivo principal de esta estrategia es disminuir la carga de la enfermedad sintomática y el impacto en pacientes de alto riesgo debido al virus del dengue.



*Esta población será notificada a través del Ciudadano Digital (CiDi). Esta comunicación incluirá información sobre la disponibilidad de la vacuna, el vacunatorio más cercano y el período durante el cual podrán recibir la dosis, según el domicilio declarado en su DNI.



*Aquellas personas que cumplan con los requisitos y no hayan recibido la notificación antes del 30 de agosto, deberán acercarse al centro de salud donde fueron internados y solicitar que su caso sea notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS). Una vez realizada esta notificación, recibirán la información correspondiente a través de CIDI.



* Sobre contraindicaciones: La vacuna está indicada para personas entre 15 y 59 años que no esté embarazada, ni en el período de lactancia, que no tenga enfermedades que afecten la inmunidad o que estén tomando tratamientos inmunosupresores como corticoides, tratamientos para el cáncer o quimioterapia, o quienes tengan algún problema específico de alergia descrito con la vacuna de fiebre amarilla.