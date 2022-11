Cristina Kirchner se presentó como si fuera candidata a Presidenta pero dejó a la militancia con la duda y las ganas de una definición explícita. Todo en el acto del Estado Único de La Plata se pareció a un lanzamiento de campaña desde el momento en que una cámara empezó a seguirla a lo largo de una pasarela y mientras arrojaba besos y caminaba hacia el escenario totalmente vestida de blanco.

En el cierre se le quebró la voz cuando reivindicó los doce años de kirchnerismo en la Casa Rosada y advirtió que «podemos volver a hacerlo porque ya lo hicimos«. Es ridículo que haya hablado como si no fuese gobierno, ya que es vicepresidenta en ejercicio del poder ejecutivo por ausencia presidencial.

A diferencia de otros discursos ocultó la frustración de la que tantas veces habló y salvó al Presidente cuando hizo varias referencias a la herencia recibida. «Se han tenido que tomar decisiones por un condicionamiento brutal con que se recibió el país, hay que explicar, no hay que decir está todo bien» dijo tras criticar el endeudamiento de Cambiemos tomado con el FMI. No dijo una sola vez el nombre de Alberto Fernández. Fue casi como si no existiera y no formaran parte de la misma gestión, lo que muestra hasta qué extremo la coalición de gobierno es un terrible fracaso político.

LOS PRINCIPALES PUNTOS DEL MENSAJE

También avanzó sobre temas que suele esquivar: la inseguridad, el gatillo fácil, los excesos policiales. Convocó en ese sentido a un acuerdo político con críticas a Juntos por el Cambio y al actual ministerio de Seguridad de la Nación. Sin nombrarlo le apuntó a Aníbal Fernández, hoy el mayor impulsor de la reelección presidencial y crítico tanto de Cristina como de su hijo Máximo Kirchner.

Mencionó el asesinato del jugador de fútbol Lucas González, en Barracas, pero alertó que lo mismo podía pasar en la Provincia. «La democracia tiene una deuda en materia de seguridad de los vecinos. Ningún partido político lo ha podido solucionar, terminemos con ese debate berreta de los mano dura y los garantistas , muy berreta, cínico y mentiroso es ese debate», dijo. Y reclamó a su propio gobierno, es decir a Aníbal Fernández, que la Gendarmería vuelva a trabajar al Conurbano en lugar de estar en la Patagonia.

Hábil, evitó el anuncio que muchos esperaban. Después de que le volvieran a cantar «Cristina Presidenta» tomó agua y respondió: «Como decía el General todo en su medida y armoniosamente».

El discurso tuvo distintos objetivos. Primero salvar al peronismo de la demonización oída en voces de la oposición. Sobre la pantalla hubo imágenes de Perón, Evita, Néstor Kirchner elogiándola y Diego Maradona diciendo que era «cristinista hasta los huevos». Ni muerto lo dejan de usar.

No parece que ni ella ni la militancia que la vivaba tengan intenciones de volver a traspasar el poder. Para prueba ya la hubo tres años atrás. «Demostramos que las elecciones se pueden ganar» señaló y aclaró que «los condicionamientos que nos han dejado son tan profundos que va a requerir que todos los argentinos tiremos para el mismo lado, si no es así nuestro país será difícil para cualquiera». Ese «cualquiera» sí la incluye por lo que necesita reconstruir la unidad.

El segundo objetivo, para el que se mostró más amable con la oposición -varias veces pidió que no hubiera silbidos y repitió que no estaba ahí para reprochar a nadie- fue convocar a un acuerdo político y a separar de las fuerzas políticas «a los violentos».

Recordó que tras varios golpes de Estado el 30 de octubre de 1983 se inició un ininterrumpido proceso democrático que se quebró el 1 de septiembre en el atentado que sufrió en la puerta de su casa. La memoria le falla: en plena campaña por su reelección, Carlos Menem fue víctima de un atentado en Rosario, pero eligió no usarlo políticamente.