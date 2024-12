Frase Semilla: la punta del ovillo

Por Matías Altamira (*)

“Sabíamos que era una banda que convertía a cripto” explicó Franco Pilnik a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba.

En el marco de una investigación transnacional sobre fraudes que implicaban la clonación de tarjetas de crédito, en uno de los tantos allanamientos se secuestró un teléfono celular a uno de los imputados, que al momento de ser peritado, en uno de los sistemas de mensajería instantánea se encontraron palabras que parecían conformar una “frase semilla” y con esas palabras, se logró, a través de un software, recrear una billetera de activos virtuales y acceder a todo su contenido.

La frase semilla es una secuencia de 12 a 24 palabras aleatorias que permite recuperar una billetera de criptomonedas perdida o dañada. Es una clave maestra legible por humanos que representa todas las claves privadas asociadas a una billetera cripto. En la medida que se ingresen las mismas palabras, en el mismo orden, se podrá acceder a las direcciones que contiene.

Existen distintos programas informáticos para encontrar y validar frases semillas, entre ellos está AI Seed Phrase Finder que permite el acceso a billeteras de Bitcoin que han sido olvidadas o perdidas, gracias a su avanzado algoritmo de inteligencia artificial, el programa ofrece la posibilidad de encontrar frases semilla que permiten restaurar el acceso a estas billeteras, incluso si se desconocen algunos detalles. Entre sus versiones, la más completa ofrece una opción de búsqueda específica, que permite buscar frases semilla conocidas parcialmente en el orden correcto o aleatorio. Una vez que el programa AI Seed Phrase Finder encuentra la frase semilla, es posible verificar su validez y utilizarla para acceder a la billetera de Bitcoin correspondiente, siempre que se sigan las instrucciones proporcionadas por el programa para restaurar el acceso a la billetera y asegurarse de que los fondos estén disponibles y sean utilizables.

La clonación de tarjetas de crédito, más conocido por “carding”, es un delito virtual que implica el robo de los datos de una tarjeta de crédito o débito, para hacer compras, transacciones financieras o incluso, vender la información a otros. Para eso, los “carders”, como se conoce a quienes se dedican a esta forma de fraude, usan distintas tácticas de engaño, como el phishing, dispositivos ilegales que se colocan en los cajeros automáticos (skimmer) o lectores de tarjetas portátiles que pueden copiar la información de una tarjeta magnética.

Algunos detalles importantes a resaltar, primero que los Fiscales de Córdoba estén involucrados en un trabajo en equipo con distintas organizaciones internacionales, todos concentrados en la lucha contra el delito informático; segundo que en esa persecución de los ladrones se tenga una mirada amplia del problema para no solo desactivar el delito en sí mismo, como era en este caso la clonación de tarjetas, sino también desplegar distintas acciones, algunas muy creativas, para encontrar cómo se movía el dinero fruto del delito; y tercero, la capacitación constante del personal, pieza fundamental en la interpretación de la información que se recolecta, ya que sin ese conocimiento especializado, la “frase semilla” habría pasado desapercibida con total impunidad. Felicitaciones!!

Ahora bien, la persecución exitosa del delito debe ser reconocido, pero también cada uno desde su lugar puede adoptar acciones que disminuyan los riesgos que se cometan esos delitos.

Para no ser víctima de carding se recomienda: 1. Mantener las contraseñas seguras cuya conformación sea fuerte, con al menos 12 caracteres que no hagan referencia a información personal, además, de tener una contraseña diferente para cada servicio electrónico y cambiarlas periódicamente; 2. Usar conexiones de internet seguras a la hora de hacer transacciones financieras. Las redes de Wi-Fi públicas pueden ser más susceptibles a ataques; 3. Habilitar la autenticación de dos factores (2FA) que es un método de seguridad que pide dos formas distintas de identificación para poder acceder a información o datos importantes, lo que ofrece una capa de seguridad extra; 4. Mantener los dispositivos seguros, actualizando regularmente el sistema operativo y sus aplicaciones, así cuentan con los ajustes de seguridad más recientes; y 5. Monitorear regularmente las cuentas para identificar pronto cualquier transacción sospechosa o no autorizada, y reportarla cuanto antes al banco o la entidad financiera.

Reconocimiento especial a la Fiscalía de Cibercrimen de Córdoba, a la que se puede ayudar tomando todas las medidas de prevención posibles.

(*) Abogado, especialista en Derecho Informático