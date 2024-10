Es ley: Santa Feya tiene su “Región del de Queso Azul”

Por Sergio Castelli (*) y Candela Saieg (**)

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe aprobó hace algunas semanas atrás una iniciativa legislativa que establece oficialmente la creación de una “Región del Queso Azul”, abarcando cinco departamentos específicos. Estos son: Las Colonias, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo y San Martín, áreas que ya cuentan con una fuerte tradición en la producción de este tipo de queso. Las industrias ubicadas en estas regiones no solo se dedican a la elaboración del queso azul, sino que también han logrado establecer canales de exportación, llevando este producto desde Santa Fe hacia diversos mercados en el mundo. Esta ley representa un paso importante para reconocer y promover la identidad cultural y gastronómica de la provincia, al tiempo que se potencia la economía local mediante el fortalecimiento de una industria que tiene un gran potencial de crecimiento.

Rubén Pirola, senador por el departamento Las Colonias y autor de la iniciativa, comentó que “se trata de un proyecto que está íntimamente relacionado con la identidad de una región específica de nuestra provincia”. Según el senador, la creación de la “Región del Queso Azul” no solo busca resaltar la tradición y la herencia cultural de estos departamentos, sino que también tiene el propósito de fortalecer la economía local al poner en valor un producto emblemático que forma parte del legado gastronómico de Santa Fe. Al reconocer oficialmente esta región, se espera fomentar un sentido de pertenencia y orgullo entre los productores y la comunidad en general.

En este contexto, expreso: “Nuestro propósito es explorar alternativas que ya han tenido éxito en otras provincias, como es el caso del vino o la aceituna. Estamos tratando de implementar un enfoque similar para el queso azul en Santa Fe”. Explicó que este enfoque incluye la creación de una mesa de desarrollo en la que, a través de un diálogo constructivo, se pueda establecer una marca distintiva que sea reconocida a nivel mundial como un producto emblemático de la provincia de Santa Fe.

La provincia será titular de la marca y autorizará el uso por parte de firmas lácteas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo será designado como la autoridad encargada de implementar las regulaciones asociadas a la “Región del Queso Azul”. Esta cartera tendrá la capacidad de incorporar nuevos departamentos a la región según considere necesario. Una de sus principales responsabilidades será promover el reconocimiento de esta área como una “Denominación de Origen” o “Indicación Geográfica”, siguiendo los términos y directrices establecidos en la Ley Nacional Nº 25.380. Según lo estipulado en la ley sancionada, este reconocimiento es fundamental para asegurar la calidad y autenticidad del queso azul producido en la región, garantizando así su diferenciación en el mercado tanto nacional como internacional. Este proceso no solo beneficiará a los productores locales, sino que también fortalecerá la identidad cultural y económica de la provincia de Santa Fe.

El queso azul, conocido originalmente como roquefort, tiene sus raíces en Francia, donde se produce a partir de leche de oveja cuajada. Este queso ha sido venerado por su distintivo sabor y textura, lo que lo convierte en un favorito en muchas cocinas. Francia fue pionera en proteger su patrimonio gastronómico al obtener la denominación de origen para el roquefort en 1925. Posteriormente, en 1979, el queso recibió el reconocimiento de AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), y en 1996, se le otorgó la clasificación de AOP (Appellation d’origine Protégée). Estas certificaciones son fundamentales, ya que restringen el uso del término “roquefort” exclusivamente a los quesos que provienen de la región de Causses del Aveyron, asegurando así que solo los productos elaborados en esta área, bajo ciertas condiciones y procesos, puedan llevar dicho nombre. Esta protección no solo resalta la calidad y la tradición del roquefort, sino que también ayuda a preservar la identidad cultural de la región.

Los departamentos Las Colonias, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo y San Martín poseen industrias que lo producen. Además, “el 97% del queso azul que se exporta desde Argentina proviene de la provincia de Santa Fe y tiene como destino Rusia, Noruega y Arabia saudita, entre otros países”, resaltó Pirola.

Con la implementación de esta ley, se establecerá la marca “Región del Queso Azul de Santa Fe”, cuyo objetivo es identificar, promocionar y desarrollar este producto emblemático. Esta marca será propiedad de la provincia, lo que significa que la administración y los derechos de uso estarán bajo su control. Además, será potestad de la provincia otorgar autorización a las empresas lácteas que cumplan con los estándares establecidos para utilizar esta marca. De esta manera, se busca no solo fomentar el reconocimiento del queso azul de Santa Fe a nivel nacional e internacional, sino también garantizar la calidad y autenticidad del producto, al tiempo que se potencia la colaboración entre los productores locales. Este enfoque tiene el potencial de fortalecer la economía regional, atraer consumidores y resaltar la riqueza cultural y gastronómica de la provincia.

(*) Agente de la Propiedad Industrial

(**) Abogada.