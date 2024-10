Para el TSJ cordobés, no alcanzan las presunciones legales para acreditar horas extras

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) rechazó el reclamo de un trabajador por diferencias salariales y horas extras, al considerar que no estaban debidamente probadas. El fallo también confirmó la validez de los recibos de haberes presentados por la parte demandada, basándose en una pericia caligráfica que acreditaba la autenticidad de las firmas del actor.

El tribunal, integrado por los vocales Luis Eugenio Angulo (autor del voto), Juan Domingo Sesín y Luis Enrique Rubio, resolvió que las presunciones legales no eran suficientes para probar el cumplimiento de una jornada laboral extendida, y que la falta de claridad en la demanda respecto a las horas extras impide su reconocimiento.

Asimismo, se ratificó el rechazo de las indemnizaciones previstas en la Ley Nacional de Empleo (LNE) y el incremento del artículo 2 de la Ley 25323, al no haberse demostrado que el actor cumplió con los requisitos para su procedencia.

Controversia sobre los recibos de haberes