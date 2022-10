Por Luis Carranza Torres* y

Carlos Krauth**

Exclusivo para Comercio y Justicia

Se realizaron el pasado día 18 los comicios para elegir consejeros por los abogados del interior del país al Consejo de la Magistratura nacional. Dejaron bastante para el análisis.

Los resultados son públicos, por lo que preferimos hablar de lo que no recogen ya ciento y pico de notas al respecto en diversos medios. Nos parece de interés bucear en la «letra chica», los pequeños detalles de un día electoral en la ciudad de Córdoba para los abogados con matrícula federal.

Como pudo leerse en el diario puntal en la nota «Consejo de la Magistratura: amplio triunfo de la Lista 3 en Córdoba y el país» del pasado día 19, «La propuesta ganadora tenía un claro perfil opositor al Gobierno y fundamentó la campaña en contra de la reforma y de la intervención en la Justicia, al tiempo que insistió con la necesidad de contar con magistrados independientes y un servicio más ágil».

En la jornada electoral, concluida la votación luego de la hora 18, los análisis estuvieron a la orden del día. Uno de ellos, sin querer ser mencionado, dijo: «Los colegas están bastante enojados con cualquier tipo de oficialismo. Por eso gana la lista más alejada del actual gobierno y pierden también la que lleva como candidato al propio presidente del Colegio de Abogados de Córdoba».

Hubo quien quiso hablar; otros, no. Como es costumbre, no pocos pidieron la reserva de fuente para comentar algo. En el sentido opuesto, Matías Mondino, uno de los referentes de la lista 3 en nuestra ciudad, expresó: «La elección deja varios asuntos: La polarización jugó una mala pasada a la tercera lista. Probó, además, en lo nuestro, que esta confluencia de sectores de diverso origen, pero con valores comunes de consenso, tolerancia, respeto por las formas y fondo de la legalidad es una alternativa para el espacio colegial».

También fue escuchado al pasar, por un interlocutor que se cuidó de indicar a quién se refería: «Sonrisa eterna fue un listado de errores. Puso en juego un capital sin necesidad, descansó todo en un ‘método de ganar elecciones’, bajando otra vez estructura de los abogados que trabajan en el sector público que creía imbatible. Que el truco del mago salga bien, o muy bien una vez, no quiere decir que vas a poder hacerlo siempre. Más cuando la soberbia decora su implementación. No podés creer que con sólo con sonreír basta, la gente notó la falta de ideas sobre qué iba a hacer en el cargo, más allá de ganar la elección. Aun votado, no fue un candidato atractivo ni para los supuestamente propios».

En la puerta del colegio de Córdoba capital convergieron el festejo de la lista 3 a los que se sumaron, por su lado la lista afín al kirchnerismo en la que también había buen humor. El número de votos logrados, más de 680 dijeron, había sido un buen resultado en un lugar normalmente árido a sus ideas como lo viene siendo Córdoba.

Otro de los ganadores de la elección, más allá de los triunfos de candidatura, es «Fito» Echegaray. Cultor del bajo perfil, mezcla de maneras campechanas con claro sentido de la realidad y un conocimiento como pocos de las arenas políticas colegiales, mantiene esa dualidad de funcionar bien tanto como DT como al calzarse los cortos para entrar a la cancha. Veremos el próximo año en que parte del estadio se coloca.

Aun a riesgo de parecer ingenuos, la fuerte partidización de las listas nos impresionó. Han pasado los tiempos en que las expresiones colegiales tenían que ver más con tipos de personales y formas de actuación de la profesión que con la pertenencia a un espacio político.

La palabra «estructura» se mencionó mucho en los corrillos que seguían la elección, con independencia de la lista del caso. Es que, con baja participación, las elecciones y sus resultados corren el riesgo de transformarse en una cuestión solo de método electoral, de quien lleva más personas a votar.

No es un fenómeno nuevo. Se ha visto en los últimos comicios colegiales: el triunfo ya no pasa tanto por convencer a un electorado con voluntad plena para decidir sino por asegurar votos en virtud de determinados compromisos, sobre todo laborales. Nos impresiona la capacidad que tienen los distintos actores electorales para tener individualizado a quién pueden ir a pedir el voto. Por eso, estimados lectores, ya no se insiste tanto como decenas de mails y llamadas grabadas, aunque las hay. Nos queda la duda de si esa identificación de los electorales es algo bueno o no tanto.

Hay una desagradable impresión que tiene gran parte de los colegiados y la sociedad en general respecto a que estas elecciones se encararon más como una contienda política partidaria, y no de acuerdo con la importancia institucional que tenían, nada menos que elegir a los miembros del cuerpo encargado de la designación y control de los magistrados de la justicia federal. Por eso no pocos comentarios fueron de disgusto. Uno de ellos nos dijo: «Como es habitual, las luchas e intereses sectoriales y personales prevalecieron por sobre lo correcto: la defensa de la institucionalidad».

Queda por eso en el debe, procurar una mayor calidad electoral, en todo sentido. Propuestas y organización. No es lógico que se tramiten juicios de forma electrónica y deba ir a votarse, a veces a decenas de kilómetros de donde se reside en el interior del país por no existir colegio profesional cercano. No puede ser, tampoco, que el abstencionismo a nadie importe, en campaña o luego de ella. Está dando también un mensaje que es importante escuchar y atender.

En suma, apostillas de una elección que refleja, en sus luces y sus sombras, un estado de cosas, tanto en el país como en la profesión legal.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas. (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales