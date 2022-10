Por Luis R.

Carranza Torres

Como actividad ínsita a la vida humana, el consumo es tan antiguo como la misma humanidad y por tanto podemos encontrar normas vinculadas con él desde tiempos remotos. Pero su desarrollo como ámbito jurídico específico resulta una cuestión relativamente reciente.

No debe perderse de vista que el derecho del consumidor no es sino la vertiente jurídica de ese fenómeno ya referido, que resulta de naturaleza multidimensional y variable. Es decir, no sólo susceptible de ser percibido desde distintos puntos de vista y áreas del conocimiento sino que puede presentarse en un abanico de formas, siempre en transformación en el tiempo, lo que, en ocasiones, dificulta generar conceptos cerrados al respecto, al menos en lo jurídico.