Por Milagros Tallarico (*)

La inteligencia artificial generativa es un campo en constante crecimiento en todo el mundo y China no es la excepción. Ese país muestra un gran interés en el desarrollo de la inteligencia artificial y ha invertido significativamente en esa área.

En este contexto, se ha decidido dar un gran paso para lograr convertirse en el primer país en regular la inteligencia artificial generativa. La Administración del Ciberespacio de China, el principal organismo de vigilancia de Internet de ese país, divulgó una serie de directrices actualizadas -que entraron en vigencia el pasado 15 de agosto- para controlar el uso y el desarrollo de esta tecnología en su territorio, que están causando furor en todo el mundo.

Principales aspectos de las ‘‘Medidas para la Gestión de Servicios de Inteligencia Artificial Generativa’’

La normativa establece los principios, las obligaciones y las responsabilidades de los proveedores y los usuarios de los servicios de inteligencia artificial generativa similares a ChatGPT, que utilizan modelos y algoritmos para crear contenidos como textos, imágenes o vídeos. Entre sus principales aspectos se encuentran:

– Desarrollo tecnológico

Se debe fomentar la aplicación innovadora de tecnología de inteligencia artificial generativa en diversas industrias y campos, generar contenido positivo, saludable y de alta calidad, explorar y optimizar escenarios de aplicación y construir un ecosistema de aplicación.

– Etiquetado de datos

Cuando el etiquetado de datos se lleve a cabo durante la investigación y el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial generativa, el proveedor deberá formular reglas de etiquetado claras, específicas y operables que cumplan con los requisitos de estas medidas. Además, se deberá realizar una evaluación de la calidad del etiquetado de datos; se deberá llevar adelante una verificación de la exactitud del contenido del etiquetado; realizar la capacitación necesaria para el personal de etiquetado y guiarlo para que lleve a cabo el trabajo de etiquetado de manera estandarizada.

– Prevención de daños

Se deben respetar los derechos e intereses legítimos de los demás. No se debe poner en peligro la salud física y mental de los demás, ni se debe infringir los derechos de imagen, derechos de reputación, derechos de honor, derechos de privacidad y derechos de información personal de otros.

– Discriminación

En el proceso de diseño de algoritmos, selección de datos de entrenamiento, generación y optimización de modelos y provisión de servicios, se deberán tomar medidas efectivas para prevenir la discriminación basada en etnicidad, creencia, país, región, género, edad, ocupación, salud, etcétera.

Usuarios

Si los usuarios encuentran que los servicios de inteligencia artificial generativa no cumplen con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de estas medidas, tienen derecho a reclamar y denunciar ante las autoridades competentes correspondientes.

Por ello se establecen de forma detallada las pautas para los usuarios y consumidores, según las cuales el proveedor deberá:

-Establecer un mecanismo para gestionar las quejas de los usuarios relativas a su privacidad personal o secretos comerciales;

-proporcionar la información que pueda afectar la confianza y la elección de los usuarios, incluidas descripciones como la fuente, la escala, el tipo y la calidad del preentrenamiento y datos de entrenamiento optimizados, reglas de etiquetado manual, la escala y el tipo de datos etiquetados manualmente, algoritmos básicos y sistemas técnicos, etcétera;

-guiar a los usuarios a comprender científicamente y utilizar racionalmente el contenido generado por inteligencia artificial generativa, a no utilizar el contenido generado para dañar la imagen, la reputación y otros derechos e intereses legítimos de otros, y a no participar en exageraciones comerciales o comercialización inadecuada.

Ética comercial

Se deben respetar los derechos de propiedad intelectual, la ética comercial, guardar secretos comerciales y no utilizar algoritmos, datos, plataformas y otras ventajas para implementar monopolios y competencia desleal.

Transparencia

Con base en las características del tipo de servicio, se deberán tomar medidas efectivas para mejorar la transparencia de los servicios de inteligencia artificial generativa y mejorar la precisión y confiabilidad del contenido generado.

Proveedores

Esta normativa establece las obligaciones de los proveedores, entre ellas:

-Asumirán legalmente la responsabilidad de los productores de contenido de información de la red y cumplirán con las obligaciones de seguridad de la información de la red. Si se trata de datos personales, la responsabilidad del procesador de datos personales se asumirá de conformidad con la ley y se cumplirá con la obligación de proteger los datos personales.

Deberán suscribir contratos de servicios con los usuarios de servicios de inteligencia artificial generativa que registren sus servicios, aclarando los derechos y obligaciones de ambas partes.

-Aclararán y divulgarán la población aplicable, las ocasiones y los usos de sus servicios, orientarán a los usuarios para que comprendan y utilicen científica y racionalmente la tecnología de inteligencia artificial generativa de conformidad con la ley.

-Tomarán medidas efectivas para evitar que los usuarios menores de edad confíen excesivamente en la inteligencia artificial generativa.

-Cumplirán con las obligaciones de protección de la información de los usuarios y utilizarán los registros de acuerdo con la ley; no recopilarán información personal no esencial; no retendrán ilegalmente la información de entrada ni utilizarán registros que puedan identificar a los usuarios.

Estas medidas son un producto de una serie de regulaciones sobre inteligencia artificial que China ha desarrollado a lo largo de varios años y que incluyen iniciativas como Made in China 2025, el esquema de acción para promover el desarrollo de la big data y el plan de desarrollo de inteligencia artificial de próxima generación que, en conjunto, se complementarán con las leyes de Ciberseguridad, de Seguridad de Datos, de Protección de Información Personal y las Disposiciones de Síntesis Profunda y las Disposiciones Administrativas sobre Algoritmos de Recomendación en Servicios de Información basados en Internet.

Ámbito de aplicación

Las normas se aplicarán a los servicios basados en inteligencia artificial generativa que se ofrezcan al público general en China y quedarán excluidas las tecnologías que se desarrollen en instituciones de investigación o que se destinen a usuarios extranjeros.

Las mismas serán supervisadas por siete organismos nacionales, entre ellos el organismo de vigilancia del ciberespacio, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y el Ministerio de Educación.

IFlytek, el rival de ChatGPT

China apunta a alcanzar la vanguardia tecnológica antes del inicio de la próxima década, en 2030. Tal es así, que empresas privadas trabajan en proyectos vinculados a la inteligencia artificial basadas en la gestión de datos y algoritmos.

La competencia global basada en los avances de la computación y sus potencialidades industriales tiene a varias firmas que ya presentaron sus propios robots del tipo ChatGPT.

El pasado 6 de mayo, China presentó iFlytek, su última iniciativa en lo que refiere a software de reconocimiento de voz, pensado como una competencia de ChatGPT en lo que refiere a su aplicación en el campo educativo y empresarial. La meta que se impuso la firma es que su creación supere el nivel de su rival en el manejo del idioma chino y lo iguale en inglés para octubre.

Públicamente, iFlytek se presenta como una compañía de voz inteligente e inteligencia artificial con el objetivo de diseñar soluciones que faciliten los procesos de la comunicación verbal y tienda puentes entre lenguajes. En su presentación formal, asegura que la comprensión del lenguaje natural, el aprendizaje y el razonamiento automático y adaptativo son el núcleo central de los desarrollos en los que trabaja.

La inteligencia artificial aplicada de esta plataforma, permitió generar una locutora digital que es capaz de presentar las noticias en 24 idiomas diferentes. También, producir diversos dispositivos, algunos de acceso público, que operan como traductores simultáneos.

El fuerte de iFlytek hoy son una serie de productos y aplicaciones basadas en la inteligencia artificial con incidencia en diversas áreas que van desde la educación y la salud hasta la producción de diversos dispositivos de traducción de lenguaje de voz electrónico inteligente y programas de computadora inteligentes.

Conclusiones

La inteligencia artificial generativa experimentó un avance extraordinario en la última década y uno de los países que ha estado a la vanguardia de esta revolución es China.

Queda evidenciado su enfoque decidido en la innovación tecnológica y demuestra un compromiso sólido con el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Este compromiso, ha dado lugar a avances significativos y ha contribuido al rápido avance de la inteligencia artificial generativa en el país, colocándolo en pionero a nivel mundial en materia de regulación.

La mayoría de las agencias tienen opiniones optimistas sobre el impacto económico de la IA en el crecimiento económico a largo plazo de China. Si bien la intención de China es regular para fomentar un entorno propicio para la innovación en todas las industrias, la ciencia y la tecnología con esfuerzos públicos, lo cierto es que el escenario para todos aquellos países que dan los primeros pasos en regulación plantea desafíos éticos y regulatorios.

La seguridad de los datos es y será el tema más común en la discusión ética de la IA en todo el mundo. El uso de algoritmos de IA generativa seguirá generando incertidumbre sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor, así como sobre la privacidad y el uso de los datos. Estos desafíos deberán ser abordados para garantizar que la inteligencia artificial generativa se utilice de una manera ética y responsable para no quedar atrás frente a sus rivales internacionales sino también para abrirse un camino propio.

(*) Alfaro Abogados

www.abogados.com.ar