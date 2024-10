Algunas medidas para la cuestión de los incendios

Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**, exclusivo para Comercio y Justicia

Los incendios han tenido a mal traer a nuestra provincia desde hace un par de semanas. Le dedicamos al tema la columna anterior y, en atención a los pedidos de que nos explayemos en la cuestión, hoy cumplimos en hacerlo.

Respecto a lo que puede hacerse y no hacemos, queremos traer a colación algunos tópicos del sistema de protección contra incendios en California, una región de Estados Unidos que tiene una susceptibilidad comparable a la nuestra en cuanto a los incendios forestales y otros riesgos relacionados con los incendios.

La cuestión de los incendios está por demás presente en el Código de Construcción de California (California Building Code). Dicho ordenamiento se basa en el Código Internacional de Construcción (IBC, por sus siglas en inglés).

Por su parte el Código de Incendios de California (CFC, por sus siglas en inglés), se centra específicamente en la prevención de incendios e incluye requisitos para sistemas de protección contra incendios, planificación de emergencias y otros aspectos relacionados con la seguridad contra incendios.

Existe asimismo para todo el Estado, la Office of the State Fire Marshal, que tiene como misión proteger las vidas y las propiedades mediante el desarrollo y la aplicación de la prevención, ingeniería, capacitación y educación contra incendios, así como hacer cumplir las leyes en el ramo.

El servicio de listado de ese organismo sobre materiales resistentes al fuego proporciona a las autoridades de construcción, las comunidades de arquitectos e ingenieros, los contratistas y el servicio de bomberos una fuente de información confiable y de fácil acceso.

Uno de los conceptos sobre los que mayor hincapié se realiza es el de defensible space, una zona de amortiguación ígnea entre cualquier edificación y el área circundante. En tal sentido se expresa: “Un espacio defendible adecuado actúa como una barrera para frenar o detener el avance del fuego que, de otro modo, envolvería su propiedad. También ayuda a garantizar la seguridad de los bomberos que defienden su hogar. El espacio defendible es la primera línea de defensa de su hogar contra los incendios forestales”.

Se trata de un concepto vinculante a todas las propiedades. Para quienes no tienen medios comprobados para llevarlo a cabo, lo realiza la autoridad pública. Por caso en el proyecto 23-WP-AEU-57435312 del programa de asistencia para espacios defendibles, de las 51 000 estructuras habitables dentro del área del proyecto en el condado de El Dorado, en 525 hogares fue llevada a cabo de tal forma.

Otra cuestión es el retiro de material combustible, sobre todo malezas de las áreas de mayor riesgo, así como la realización de cortafuegos en lugares estratégicos. En tal sentido, por proyecto 23-WP-AEU-57437410, se llevaron a cabo actividades de reducción de combustibles peligrosos dentro del Área de Recreación del Parque Sly, ubicado en Pollock Pines. Se trata de aproximadamente unos 1000 acres (400,46 hectáreas) de terreno boscoso empinado que rodea el embalse del lago Jenkinson, donde existen varios asentamientos.

Todos lo antes expuesto, es solo una pequeña muestra de muchas otras cosas de la actividad contra el fuego en California; pero muestra lo que se lleva a cabo en otras partes y bien puede ayudar a nuestra realidad, sobre todo para aumentar el poder de prevención y de mitigación de tales destructivos incendios.

(*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.