A proteger los datos de los niños en Internet

Por Matías Altamira (*)

Los sectores comerciales e industriales que operan en Internet deben asegurar la edad de sus usuarios y adaptar sus experiencias de uso de acuerdo con su edad, aplicando restricciones para garantizar la protección de datos y la privacidad de los niños, sostuvo la declaración conjunta de las entidades gubernamentales en la Declaración conjunta.

El eje de la Declaración conjunta de los organismos gubernamentales de protección de datos, entre ellos la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) de Argentina, fue el método de validación de la edad de los usuarios, estableciendo diez principios que la industria deberá respetar para que el control de la edad sea precisa y efectiva.

En los fundamentos se destaca que la validación de la edad, especialmente en los niños, debe ser utilizada para protegerlos de los peligros vinculados al procesamiento indebido de datos, así como para asegurar que no se les provea contenido inapropiado para su edad.

Los Principios planteados en la Declaración establecen que la verificación de la edad debe siempre ser implementada en cumplimiento de los requerimientos de la protección de los datos personales siguiendo procesos de análisis de riesgo y proporcionalidad para reducir los posibles daños a sus usuarios, especialmente si son menores de edad.

El uso de información personal para verificación de la edad debe ser legal, justo, transparente y no discriminatorio. Cualquier dato personal recolectado debe estar limitado a lo que sea necesario para el propósito de verificación de la edad.

Cualquier sistema de verificación de edad debe tener como eje el mejor interés del menor de edad, mientras se garantiza los derechos fundamentales de todos los usuarios a acceder a la información en Internet.

Los proveedores, incluyendo las empresas de verificación de edad, deben responsabilizarse por sus procesos de gestión, especialmente aquellos vinculados a la comprobación de la edad así como demostrar que han implementado mecanismos para preservar la privacidad de manera efectiva y proporcionada al objetivo.

Por otra parte, los proveedores deben establecer con certeza razonable si los niños pudieran acceder a sus plataformas o sitios web. En aquellos casos en que el proveedor sabe que es inapropiado o ilegal que los niños ingresen a sus servicios, el proveedor debe implementar mecanismos de validación de edad efectivos para impedir su acceso.

Los proveedores deben evaluar y documentar la gravedad de los riesgos vinculados a la protección de datos que los usuarios pudieran experimentar, especialmente si fueran niños, buscando balancear entre su protección ante contenidos indebidos y la necesidad de acceder a información de calidad difundida en Internet.

No podrán los proveedores confiar en los mecanismos de auto-regulación ni auto-declaración como método de verificación de la edad, cuando exista un serio riesgo a la protección de datos personales de menores, ya que pueden ser fácilmente esquivados. Estos mecanismos de declaración voluntaria solo deben ser utilizados en aquellas situaciones en donde hay un muy bajo riesgo o no existe riesgo de uso de datos personales de menores.

El último principio expuesto en la Declaración es que los sistemas de verificación de edad son una de las tantas soluciones técnicas pero no la única herramienta disponible para proteger a los menores en Internet. Los filtros parentales en los equipos, la educación pública, y las campañas de concientización, así como implementar la protección de datos desde el diseño o como parámetros por defecto pueden potencialmente, y en conjunto con los mecanismos de verificación de la edad, jugar un rol muy importante en la protección de los menores en Internet.

Entre los objetivos de la Declaración, las autoridades reconocen que el aseguramiento de la edad busca proteger a los niños dentro del mundo digital, mientras ellos exploran y se desarrollan, sin que ello implique prohibirles el acceso a la tecnología.

En línea con estos principios, la tecnología permite realizar perfiles de los usuarios con un alto grado de precisión, que también se aplica a conocer casi con certeza la edad de la persona que ingresa a una plataforma, por lo que si es menor de edad, debe ser controlado.

Es muy importante que la AAIP haya participado de esta Declaración, esperando que estos principios se logren hacer realidad en estrategias de educación, control y sanción.