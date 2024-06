SanCor, complicada una vez más

Una vez más, Sancor sigue en la mira. Por medio de un aviso clasificado publicado en diversos medios gráficos del país, se observó el anuncio de un remate de dos lotes de queso de la empresa. Los productos eran garantía de uno de los préstamos que tomó la compañía de Sunchales para atravesar su complejo momento financiero. Ese crédito de 5 millones de dólares venció y la prestataria decidió ejecutar la prenda.

La situación de la marca emblema del oeste santafesino venía con buenas noticias en las últimas semanas. Se conoció un principio de acuerdo de la cooperativa con el gremio para destrabar el conflicto que tuvo en vilo a la región. No obstante, ahora se desencadenó este episodio. A partir de lo especificado en el texto, la compañía financiera IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. es el acreedor de Sancor y los lotes se componen de 512.373 kilogramos de queso pasta dura y 168.250 kilogramos de queso semiduro, rematándose con una base de US$4.957.786.

Los quesos se encuentran en las plantas de las localidades cordobesas de La Carlota y Balnearia, y el remate se producirá el próximo 10 de julio en la ciudad de Buenos Aires, precisamente en la Asociación de Balanceadores, Corredores Martilleros Públicos a las 11.

El texto del remate

El viernes pasado, un anuncio encendió las alarmas a partir del comunicado del remate de dos lotes de queso Sancor. El escrito decía lo siguiente: Pedro A. Gonzáles Chaves (CUIT 20-04442328-7), con domicilio en Maipú 459 Piso 4° «A» CABA y Control Unión Argentina S.A., con domicilio en Reconquista 715 8°D, CABA, rematarán por cuenta y orden de IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. al contado, en lotes, 512.373 kilogramos de queso pasta dura y 168.250 kilogramos de queso semiduro Base US$4.957.786. La mercadería responde a los warrants N° 5540 y 5756 de la serie «E» y N° 7281, 7281 y 7352 de la serie «U» emitidos por Control Union Argentina S.A. a favor de SanCor Cooperativas Unidas Ltda CUIT: 30-50167764-3 y negociado por última vez a favor de IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. El remate tendrá lugar en la Asociación de Balanceadores, Corredores Martilleros Públicos: Talcahuano 479, Planta Baja, CABA, el día 10/07/2024 a las 11. Pasados 15 minutos, si no hubieran postores se reducirá la base en un 30% y si transcurridos otros 15 minutos continúa desierto se rematará sin base. Seña 30%, Comisión establecida 5% más IVA. El saldo más IVA, dentro de los tres días; el comprador retirará la mercadería por su cuenta dentro de los cinco días posteriores al remate en los depósitos denominados «SanCor La Carlota» en Ruta N°8 Km 498, La Carlota, Córdoba y «SanCor Balnearia» en intersección de Ruta Provincial N°17 y RP N°3 SN, Balnearia, Córdoba. Control Unión Argentina S.A. no se responsabiliza más allá de esa fecha. La venta se realizará «ad-corpus» y en el estado en que se encuentra y exhibe por lo que no se admitirán reclamos ni observaciones de ningún tipo. Para exhibición de la mercadería y demás detalles comunicarse con los representantes de Control Unión Argentina S.A., Sr. Tomás Elliot 011 6478 7339 y Sr. Bautista Azarola Paz 011 6540 2949.