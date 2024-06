“Bases”: parte de la oposición dialoguista dijo que no votará las privatizaciones

El bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal confirmó ayer que no apoyará en la cámara baja las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA), complicando así las pretensiones del Gobierno de avanzar con la enajenación de esas compañías.

La decisión le fue comunicada al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, por el legislador Oscar Agost Carreño, quien ofició de vocero del bloque que lidera Miguel Pichetto.

Así, ese sector “dialoguista” votará en contra de los cambios introducidos en el Senado sobre ese capítulo.

Pichetto se comunicó con los jefes de los otros bloques dialoguistas para darles a conocer su posición.

Hoy se reunirá el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Legislación General, previo paso al debate en el recinto, este jueves.

Pichetto y su bloque esgrimieron un argumento jurídico y reglamentario: la Cámara de Diputados no puede insistir sobre algo que el Senado no votó. En efecto, minutos antes de que se iniciara en el recinto del Senado el debate del proyecto de ley de Bases, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, informó que el oficialismo había resuelto retirar del capítulo sobre privatizaciones a estas tres empresas públicas. En rigor, fue una concesión que debió hacer el oficialismo al bloque de senadores radicales y a los legisladores patagónicos para obtener sus votos para la aprobación en general del proyecto de ley de Bases.

Así las cosas, el texto que votaron los senadores no tenía incluido, en el capítulo sobre privatizaciones, a las empresas Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA. La Cámara de Diputados, en su media sanción original, había avalado su privatización pero, según argumentó Pichetto, ahora no tiene la facultad de insistir en esa versión. “Esas tres compañías fueron retiradas del capítulo por el presidente provisional del Senado antes de la votación en general del proyecto. Por esa razón la Cámara de Diputados no puede insistir en algo que no se votó”, explicó.

La posición complica la estrategia del oficialismo respecto al capítulo privatizaciones.

Reunión con Juntos

Mientras tanto, los gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirán mañana en la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de generar presión al Gobierno y al Congreso para que hagan lugar a los puntos de la ley Bases que consideran “centrales” para las provincias. Se trata de un grupo de 10 mandatarios del radicalismo y del PRO que mantienen una posición “dialoguista” con la Casa Rosada.

Si bien han tenido momentos de confrontación y matices con Javier Milei, los 10 gobernadores de esa liga mantienen una especie de alianza táctica con la Casa Rosada. Quienes integran ese grupo son Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) acompañado por Gerardo Morales -saliente-, Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), y Claudio Poggi (San Luis).

Las provincias le reclaman al Poder Ejecutivo fondos para suplir la quita del Impuesto a las Ganancias, tributo coparticipable. El gobierno anterior, bajo la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, había impulsado la detracción de la cuarta categoría de ese gravamen. La medida implicó una pérdida en la recaudación de las administraciones provinciales.

Además, exigen que se mantengan los cambios en el Impuesto a los Bienes Personales contenidos en la redacción original que había aprobado Diputados en abril. Son dos puntos que el Senado rechazó en la votación en particular. Ahora, la Cámara baja tiene la posibilidad de ratificar las modificaciones hechas por la cámara revisora. O bien, insistir con el texto de origen.