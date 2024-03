Plataforma de e-commerce referente del sector registró fuerte crecimiento en Córdoba

La provincia mantiene el cuarto puesto de las plazas con más ventas en Argentina según datos de Nubecommerce 2023-2024, el informe realizado por Tiendanube sobre la actividad en su sitio

La provincia de Córdoba registró un aumento en ventas a través del comercio electrónica de 24% interanual según informó Tiendanube, la plataforma referente del sector de e-commerce en América Latina, dentro de la novena edición de NubeCommerce, el informe anual de comercio electrónico que releva y analiza los datos de las más de 45 mil marcas que eligen la plataforma para vender a través de internet en Argentina.

Durante 2023, el informe también arrojó que las tiendasnube de Córdoba facturaron más de $18 mil millones, registrando un ticket promedio de compra de $23.145 por carrito. Respecto a las transacciones, la provincia superó las 796.000 y se ubica nuevamente en el cuarto puesto de las plazas con más ventas a nivel nacional.

En cuanto a los productos, se vendieron más de 2,1 millones de ítems, un incremento del 17% versus el 2022, de los cuales, los más elegidos por los cordobeses fueron: indumentaria (destacándose calzado y ropa interior) y artículos de cuidado personal (cremas, jabones, shampoos).

En cuanto opciones de financiación, se destacó que durante el 2023, 65% de los cordobeses que compraron a través de las tiendasnube del país eligieron abonar en un pago, seguidos por el 23% en tres cuotas, el 10% en seis cuotas, y el 2% restante en 12 o más cuotas.

“La categoría Indumentaria suele destacarse y este año no fue la excepción. Ya lo habíamos visto en fechas especiales como Hot Sale y CyberMonday y la tendencia se extendió a lo largo de todo el 2023. En Córdoba, la misma se impuso con 54% del porcentaje de ventas totales, seguida por otras como Salud y Belleza, con el 3%, Casa y Jardín, también con el 3% y Deporte con el 2%. La variedad de categorías destacadas representa una oportunidad para las pymes cordobesas, que encuentran en el comercio electrónico un aliado único para llevar sus ventas al siguiente nivel”, comentó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube.

Por último, en lo que respecta a entregas de última milla, emergió del informe que 79% de los cordobeses elige enviar sus compras a domicilio, mientras que el 21% opta por el retiro en tienda. Además, las tiendasnube cordobesas envían productos en su mayoría a Córdoba, seguido por GBA y Buenos Aires provincia, CABA, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Neuquén.

Resultados a nivel nacional

De esta nueva publicación de Nubecommerce se desprendió que, en el ámbito nacional, durante el 2023, las tiendasnube del país facturaron $335 mil millones, lo que representa un total de más de $917 millones por día. En ese sentido, se registró en el último año un crecimiento en ventas del 17% en comparación al 2022, con un total de más de 13 millones de transacciones efectuadas. Para este volúmen, el ticket promedio fue de $25.402 en cada orden de compra.

El estudio registró también que durante 2023 se vendieron más de 45 millones de productos de las diversas categorías que integran el catálogo de Tiendanube. En línea con esta información, las tres categorías con más ventas durante el último año fueron: Indumentaria: +4,9 millones de ventas (+11% vs. 2022) | Ticket promedio: $28.448; Salud y Belleza +929 mil ventas (+16% vs. 2022) | Ticket promedio: $17.760; y Casa y Jardín +677 mil ventas (+11% vs. 2022) | Ticket promedio: $39.784.

En 2023 se destacaron algunas categorías que registraron los mayores porcentajes de crecimiento frente a años anteriores: el segmento Deportes registró un incremento del 32% vs. 2022, del mismo modo que Juguetes creció un 14% y Mascotas un 12%.

“El comercio electrónico en Argentina presenta un potencial de crecimiento significativo en los próximos años. Con una penetración aún relativamente baja en comparación con otros países, existe un amplio espacio para la expansión y la innovación en este sector. Según Statista, se espera que el valor de mercado generado por el e-commerce se duplique entre 2023 y 2028. Para las marcas, esto representa una oportunidad única para alcanzar a audiencias más amplias, tanto a nivel nacional como internacional, superando las barreras geográficas y llegando a consumidores que de otra manera serían inaccesibles”, indica Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube en Argentina.

En cuanto al comportamiento de los consumidores argentinos en 2023, el informe reveló que el uso de dispositivos móviles continúa avanzando año a año y esta vez alcanzó el 78% de las compras realizadas en 2023, registrando nuevamente un crecimiento versus el año anterior, en tanto que solo el 22% de las adquisiciones se realizaron por computadora.

Respecto a las ventas por medios de pago y cuotas, la tarjeta de crédito se impuso nuevamente como el método de pago favorito de los consumidores, con 57% de las compras realizadas bajo esta modalidad. La tarjeta de débito fue la siguiente, con 11% del total, seguida de las transferencias bancarias con 11% -que crecieron un 10% versus el año anterior, posiblemente motivadas por las promociones asociadas a su uso-, y los pagos con dinero en cuenta representaron el 7%. El 15% restante correspondió a otros medios de pago.

En cuanto a la financiación, se destacó el pago en una única cuota como la opción elegida por el 65% de los argentinos,s eguido de las tres cuotas con una tasa del 23% y las seis cuotas con un 9%. El 3% restante estuvo representado por las 12 o más cuotas.

“Si desglosamos y analizamos la fluctuación mensual en la elección de cuotas por parte de los consumidores encontramos comportamientos que reflejan las tendencias de consumo de cada momento. Así, en el primer trimestre del año, vemos que los argentinos realizaron el 71% de los pagos en una cuota y el 17% en tres cuotas. Moviéndonos a fin de año, vemos que en los últimos tres meses -octubre, noviembre y diciembre- los porcentajes varían, cayendo un 11% los pagos en una cuota (60% del total) e incrementándose los pagos en tres cuotas en un 13% (30%)”, profundiza Radavero.

Por otro lado, según el medio de envío, a diferencia de los dos años anteriores, el retiro en tienda física, depósito o locación personalizada, registró un incremento en su elección. En 2023, 24% de las órdenes de compra llegaron a las manos de los consumidores de esta forma, 9% más que en 2022. De todas formas, el envío a domicilio continúa posicionándose como la opción más elegida por el 76% de los argentinos.

Un dato a destacar arrojado por el informe es que el 34% de las ventas realizadas en 2023 a lo largo de todo el país incluyeron la promoción de envío gratuito.

Finalmente, un dato a destacar es que el 2023 fue un año signado por la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida cotidiana y el comercio electrónico no fue la excepción. Haciendo eco de esta tendencia, Tiendanube apostó por la innovación a través de la adquisición de Perfit, un proveedor de soluciones de automatización de marketing que facilita la gestión, segmentación y envío de mails a listas de contactos o bases de correos de manera eficiente y personalizada para los negocios. Su tecnología diferencial con apoyo de inteligencia artificial, optimiza el tiempo invertido en estrategias de marketing, enviando a cada contacto el mensaje asertivo en el momento correcto.

De esta manera, la herramienta se configura como un aliado estratégico que promueve las ventas y recupera carritos abandonados, entre otros objetivos, de forma ágil y sencilla. Esto permite a las marcas automatizar la comunicación de sus tiendas y potenciar sus ganancias en promedio un 17% más.