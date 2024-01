Las cuatro tendencias tecnológicas que marcarán el 2024

Según Tivit Argentina, la Inteligencia artificial, la ciberseguridad, las nubes públicas y privadas, junto con la digitalización son algunas de las tendencias hacia dónde va el mercado

En un mundo en constante evolución tecnológica, anticipar las tendencias que marcarán el futuro es esencial para impulsar la competitividad, agilizar procesos y proteger la información.

Así lo señalaron desde Tivit Argentina, en tanto que mencionaron que “si bien hay varias innovaciones de las cuales se viene hablando hace un tiempo, el 2024 será un año de profundización, de profesionalización de los recursos en tecnologías emergentes, y de un avance significativo hacia la siguiente etapa”.

“Hoy en día, el mundo está digitalizado. No cabe duda que la innovación tecnológica es aplicable a todas las industrias. Pero resulta clave entender de qué manera las tecnologías pueden aportar mayor o menor valor agregado y analizar en qué etapa de madurez está la compañía para la aplicación de estas tecnologías. En este recorrido, adquieren relevancia los socios de confianza, capaces de entender el negocio en pos de lograr mayor eficiencia, velocidad y productividad”, agregaron desde la multinacional tecnológica presente en el mercado desde hace más de veinte años.

En este contexto, Sergio Diaz, gerente general de Tivit Argentina, enumeró las cuatro tendencias que marcarán el próximo año:

1-Inteligencia artificial (IA): La IA tiene la capacidad de ser un excelente asistente que resuelve en forma óptima y muy rápida diversas situaciones que de otra manera implicaría mucho tiempo, como el análisis de datos. Incluso varias soluciones de seguridad tienen embebidas la inteligencia artificial. La IA ofrece a las organizaciones una ventaja competitiva y permite adaptarse mejor a un entorno empresarial en constante cambio. Según el estudio KPMG 2023 CEO Outlook, un 70% de los ejecutivos que participaron de la encuesta, tanto de los países centrales como de Latinoamérica, señaló que la IA sigue ocupando un lugar destacado entre sus prioridades, y una creciente mayoría espera comenzar a ver el retorno de estas inversiones en un período de tres a cinco años.

Por otro lado, según el informe de Transformación Digital 2023 realizado por Atlántico, América Latina está por encima del promedio global en preparación para la IA, aunque el capital humano es el mayor cuello de botella.

2-Ciberseguridad: De acuerdo con CyberSecurity Ventures, el costo total provocado por el cibercrimen para 2025 alcanzará los US$ 10.5 billones. Por otro lado, según un informe realizado por FortiGuard Labs.Fortinet reveló que Argentina ha sido blanco de más de 1.200 millones de intentos de ciberataques en el primer semestre de 2023. Este informe detalla la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes y la preocupante escalada de ataques dirigidos en la región, destacando la necesidad de colaboración entre sectores público y privado para enfrentar estas amenazas.

La ciberseguridad es imprescindible y está en todos los momentos del negocio, podría decirse que es su columna vertebral. Brinda la tranquilidad de poder trabajar en ambientes seguros; desde la seguridad de borde, seguridad en las aplicaciones hasta seguridad en los endpoint pasando por distintas soluciones.

3-Soluciones Cloud: Las compañías están cada vez más en ambientes híbridos, y van madurando en esos ambientes. Estas soluciones brindan flexibilidad, velocidad y eficiencia a sus negocios. En esta línea, Gartner afirmó que las plataformas nativas de la nube serán la base de aproximadamente el 95% de los nuevos proyectos digitales a 2025, cifra que en 2021 no alcanzó el 40%. Esta tendencia toma fuerza debido a la arquitectura propia cloud que facilita la reconstrucción de aplicaciones para que los servicios se automaticen y ofrezcan cada vez más herramientas.

4-Digitalización: La digitalización sigue siendo un proceso continuo hacia donde las empresas están caminando. Ya no se piensa en soluciones no digitales; cada vez más se habla de transformación de aplicaciones, micro servicios, big data, IOT, etc. que brindan a las compañías ambientes más dinámicos para interactuar con el resto del universo.

“Somos una empresa dinámica y flexible, con una capacidad de acomodarse en base a necesidades del mercado de nuestros clientes. Por eso vamos a estar embebiendo estas tecnologías, como la inteligencia artificial, a nuestras soluciones y desarrollos con el objetivo de lograr más eficiencia, velocidad y productividad en todo lo que son sus negocios”, afirmó Díaz, referente de Tivit, la compañía que opera en diez países de América Latina a través de sus líneas de negocio: Digital Business, Cloud Solutions, Technology Platforms y CyberSecurity.