Farmacias y gobiernos locales se unen contra el mercado negro de remedios

La idea de desregular la venta de medicamentos que implementa el DNU 70 de Javier Milei, sigue enfrentando a los farmacéuticos y el gobierno nacional. La causa judicial que se inició por parte de las entidades del sector para frenar la presencia de tratamientos en kioscos y locales similares sigue abierta, a la espera de una definición. En tanto, aprovechando el vacío legal, se comenzó a ver un aumento del mercado negro de medicamentos, en especial en el interior del país.

Atentos a esto, funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta se reunieron con referentes del Ministerio de Salud y el Colegio de Farmacéuticos para trabajar en forma conjunta los controles sobre la venta de medicamentos en la ciudad.

En el encuentro, se acordó realizar capacitaciones a los inspectores de Control Comercial municipal para que hagan cumplir la ordenanza 3.983 que prohíbe la venta de medicamentos en lugares que no sean farmacias. “El objetivo es proteger la salud de la población a partir de una venta segura de medicamentos. Sólo en las farmacias podemos conocer el origen de los productos, las condiciones de conservación y la composición esperada. Un local que no esté preparado para la venta de medicamentos, no los debe vender”, precisó Virginia Ocaña directora de Farmacia del Ministerio de Salud.

Las primeras capacitaciones a los inspectores municipales se realizarán durante octubre y los primeros operativos de relevamiento serán en conjunto con la Provincia y el Colegio de Farmacéuticos. “Hoy hay muchos fármacos que se están vendiendo en lugares indebidos, con lo cual hemos diagramado capacitaciones en primer lugar y acciones de control para evitar la venta de medicamentos en lugares indebidos”, señaló Alejandro Levín, subsecretario de Ingresos Públicos.

Prevención, antes que sanción

Según se informó, las acciones de control serán principalmente preventivas. Para evitar infracciones y multas, los inspectores de Control Comercial, recorrerán la ciudad detectando lugares no autorizados y asesorando sobre los alcances del incumplimiento de la normativa. La Ordenanza incluye la venta de medicamentos con o sin receta.

Desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Salta agradecieron la iniciativa de la Municipalidad: “Veníamos pidiendo esta medida hace tiempo y hoy estamos pudiendo llevarlo a cabo”, precisó Marcela Ruiz del Consejo Directivo del Colegio.

De la reunión también participaron el Director de Control Comercial, Matías Muntowyler y Sandra Di Pauli miembro del Consejo del Colegio de Farmacéuticos. “Debemos proteger la salud de la población, ya que los medicamentos deben venderse solo en las farmacias. Allí controlan que vienen de una droguería. La automedicación es un problema: la gente toma analgésicos y hasta antiinfecciosos y hay una ley que lo regula eso”, dijo Virginia Ocaña, directora de Farmacia.

También en Jujuy

Desde marzo de este año, las farmacias de Jujuy articulan con la Municipalidad de la capital provincial un programa para combatir la venta ilegal de medicamentos. En medio de la intención del gobierno nacional de desregular el sector, los farmacéuticos de todo el país resisten para mantener su rol sanitario, y evitar que los tratamientos estén en lugares como kioscos y almacenes, lo que representa un peligro para la población.

En este contexto, dirigentes del Colegio de Farmacéuticos local se reunieron con funcionarios con los que analizaron la situación de la campaña, que realiza inspecciones para detectar operaciones en el mercado negro. En este sentido, se recordó que el 29 de agosto, se realizaron inspecciones en varios establecimientos comerciales de la ciudad con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta campaña conjunta entre el Colegio Farmacéutico de Jujuy y la Municipalidad de la Capital busca erradicar la venta ilegal de medicamentos en lugares no autorizados, con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de la población jujeña. La Comisión Directiva del Colegio Farmacéutico de Jujuy calificó como “muy positivo” el apoyo conseguido de tres grandes municipios de la provincia para la campaña contra la venta ilegal de medicamentos. En efecto, las primeras tratativas llegaron a mediados de octubre de 2022.