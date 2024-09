Blanqueo: prorrogaron hasta el 31 de octubre los beneficios de la primera etapa

El Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo de adhesión a la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, conocido como Blanqueo de Capitales.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía informó de esta prórroga y las nuevas fechas para las diferentes

etapas que son:

Etapa 1 Desde el 1° de octubre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2024, ambas fechas inclusive.

Etapa 2 Desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de enero de 2025, ambas fechas inclusive.

Etapa 3 Desde el 1° de febrero de 2025 y hasta el 30 de abril de 2025, ambas fechas inclusive.

En las próximas horas, esta prórroga se formalizará a través de un decreto.

Todas las personas que deseen, podrán depositar su dinero en un banco hasta el 31 de octubre inclusive y podrán retirarlo a partir del 1° de noviembre.

Solamente el efectivo regularizado hasta el 30 de septiembre, podrá ser retirado parcial o totalmente a partir del 1°de octubre, tal como fuera estipulado originalmente.

A partir del día en que se retira cualquier monto en efectivo, no se podrán regularizar montos adicionales.

La AFIP remarcó que quienes se adhieran al blanqueo de capitales quedarán libres de inspección hacia atrás en función de la aplicación del llamado “tapón fiscal”. Es decir, que el organismo recaudador no podrá mirar los bienes no declarados hasta 2023.

Sin embargo, esta “ceguera selectiva” no será generalizada ni para todos, ya que si las personas deciden blanquear menos del 10 por ciento de su patrimonio en negro, no sólo tendrán que pagar el impuesto correspondiente sino que se levantará el tapón y se irá por todo y tanto las multas como los costos serán muy altos.

Asimismo, se espera que en algún momento los Estados Unidos cumpla con un pacto de información realizado con Sergio Massa, cuando era ministro de Economía de Alberto Fernández.

En su momento, el país norteamericano se había comprometido a informar las cuentas existentes de argentinos al 31 de diciembre de 2023.