Empresas tecnológicas preocupadas por el convenio del municipio de Córdoba con la universidad para el estacionamiento medido

Ante la decisión de la Municipalidad de Córdoba de crear el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM), mediante un acuerdo firmado con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, quien se encargará del desarrollo del software y de una aplicación para celulares para el uso de este servicio, desde el Córdoba Technology Cluster y la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina -CIIECCA-, como entidades que nuclean a las empresas tecnológicas de nuestra provincia, manifestaron su preocupación y la necesidad de alertar sobre este tipo de convenios de colaboración.

“Estamos convencidos que las universidades son un importante actor y aliado al momento de generar tecnología y el know how necesario para sostener a Córdoba como polo tecnológico, pero consideramos que las formas de colaboración legítimas no deben rozar la competencia desleal. Sobre todo, si tenemos en cuenta que Córdoba tiene una oferta de industrias tecnológicas de alto nivel con capacidad de trabajo y desarrollo de productos”, destacaron a través de un comunicado.

“En ese sentido, es necesario discutir sobre los alcances de lo legítimo dentro del mercado de la tecnología, para que estas prácticas no lleven a la destrucción de empleo genuino. El sector privado asume los riesgos y costos asociados a las reglas de mercado y mediante capacidad instalada pueden dar respuesta a soluciones de valor agregado como la que ponemos en discusión”, agregaron.

Asimismo, aclararon que “el rol de las universidades es formar profesionales y generar conocimiento que no exista en el mercado. Es muy importante evitar la tentación de desarrollar productos y/o servicios comerciales basados en tecnologías estandarizadas en el mercado y que no constituyen actividades realmente innovadoras”.

Desde el Córdoba Technology Cluster y la Ciiecca entienden que cada sector (estado, academia, industria) desempeña un rol esencial para el desarrollo tecnológico local y nacional, pero “debemos encontrar la forma de mantener una virtuosa asociatividad que promueva el crecimiento del sector que está llamado a ser el gran generador de empleo y divisas”, concluyeron.