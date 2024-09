Córdoba presente en la feria de inversiones más grande de China

Por Javier De Pascuale

Córdoba se mostró como una tierra de oportunidades comerciales y de negocios en la feria de inversiones más grande e importante de China y una de las principales del mundo, la CIFIT (Feria Internacional de Inversiones y Comercio en China), donde cada año se anuncian inversiones por más de cien mil millones de dólares.

El año que transcurre no fue ajeno a esa tradición y efectivamente, la exposición organizada por el MOFCOM (Ministerio de Comercio de la República Popular China) reservó anuncios multimillonarios. Pero lo distintivo de la edición 2024 es que la provincia de Córdoba fue el único estado argentino que expuso ante funcionarios y empresarios en la CIFIT, sobre nuestra provincia y región como destino de oportunidades globales de negocios.

Pablo De Chiara, presidente de la Agencia ProCórdoba, expuso en el evento: “Presentó los aspectos que hacen de Córdoba un territorio muy ventajoso para la promoción de comercio internacional y atracción de inversiones”, comunicó la agencia de promoción de las exportaciones locales.

Este encuentro, que se celebra anualmente en Xiamen (Fujian) es considerada como la actividad especializada en inversiones más importante de China y cuenta con la co-organización del Ministerio de Comercio y del Gobierno provincial de Fujian.

Allí, Córdoba pudo mostrar sus principales características que lo hacen un territorio muy atractivo para la atracción de inversiones.

En su exposición, De Chiara destacó la ubicación geográfica de nuestra provincia: “Córdoba está en el centro de lo que denominamos el Corredor Bioceánico, el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Es muy importante para la enorme producción que tenemos, disponer de puertos cercanos, que nos permitan llevar nuestra producción al resto del mundo”.

Perfil productivo

El funcionario resumió el potencial cordobés en seis aspectos:

Diversidad productiva: Con una base industrial sólida, una agricultura competitiva, y unos de los ecosistemas emprendedores más importantes de la región, Córdoba se destaca en la producción eficiente de agroalimentos, equipamiento, software y biocombustibles.

Con una base industrial sólida, una agricultura competitiva, y unos de los ecosistemas emprendedores más importantes de la región, Córdoba se destaca en la producción eficiente de agroalimentos, equipamiento, software y biocombustibles. Potencia exportadora: Es una de las principales provincias exportadoras del país que produce bienes y servicios de calidad internacional y que busca mejorar la competitividad de sus empresas constantemente. Es una provincia con un concepto exportador, es decir, trabajamos para poder ofrecer nuestros productos al mundo.

Es una de las principales provincias exportadoras del país que produce bienes y servicios de calidad internacional y que busca mejorar la competitividad de sus empresas constantemente. Es una provincia con un concepto exportador, es decir, trabajamos para poder ofrecer nuestros productos al mundo. Modelo de gestión innovador: Este modelo incluye en las decisiones al sector público, al sector privado y al sector académico. A través de la vinculación de estos sectores se construyen los consensos fundamentales que, con una visión estratégica, promueven el desarrollo sostenible.

Este modelo incluye en las decisiones al sector público, al sector privado y al sector académico. A través de la vinculación de estos sectores se construyen los consensos fundamentales que, con una visión estratégica, promueven el desarrollo sostenible. Talento joven: De las 4 millones de personas que viven en la Provincia, 300.000 son estudiantes universitarios, con lo cual el porcentaje de estudiantes es realmente muy alto. Este sector muy calificado cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras. A la vez, destaca por su capacidad de adaptación a los cambios y su espíritu emprendedor.

De las 4 millones de personas que viven en la Provincia, 300.000 son estudiantes universitarios, con lo cual el porcentaje de estudiantes es realmente muy alto. Este sector muy calificado cumple un papel fundamental en el desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones innovadoras. A la vez, destaca por su capacidad de adaptación a los cambios y su espíritu emprendedor. Calidad de vida: La sinergia de naturaleza, infraestructura, actividad económica y oferta recreativa, convierten a Córdoba en un destino privilegiado para vivir, visitar y desarrollarse.

La sinergia de naturaleza, infraestructura, actividad económica y oferta recreativa, convierten a Córdoba en un destino privilegiado para vivir, visitar y desarrollarse. Multiculturalidad: Córdoba ha sido históricamente un punto de encuentro de diferentes culturas y pueblos. La diversidad social y religiosa se refleja en la gastronomía, la música, las tradiciones y las costumbres de la provincia. A partir de ahí y con la diversidad que eso conlleva, logramos uno de los drivers más importantes para la innovación.

Además, presentó las áreas donde la Provincia cuentan con proyectos de inversiones, de las cuales, destacó:

Nuevas tecnologías : entre ellas la inteligencia artificial, los gemelos digitales y las Agtech

: entre ellas la inteligencia artificial, los gemelos digitales y las Agtech Bioeconomía : Biotecnología y biomateriales, junto a Biocombustibles y bioenergía

: Biotecnología y biomateriales, junto a Biocombustibles y bioenergía Infraestructura: Allí incluyó a acueductos y cloacas, obras de arquitectura, conectividad y energía eléctrica, obras de saneamiento e infraestructura vial

Como síntesis, Pablo De Chiara cerró su exposición indicando que “Córdoba combina una de las tierras más productivas del mundo con la industria, con las universidades, con el talento, en un entorno de bellezas naturales donde cuenta con una riquísima herencia cultural e histórica”.

La feria

En la edición 2024 participan 119 países y regiones, así como 18 organizaciones internacionales, de las cuales, cerca del 80 % están trabajando de forma conjunta en la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Con el tema central de ‘La inversión es lo que une al mundo’ (‘Investment Linking the World’), la edición de la CIFIT de este año ocupa una superficie total de 120.000 metros cuadrados. Entre las novedades más destacadas de esta edición se encuentran la zona ‘Invertir en China’ (‘Invest in China’) y la zona ‘Inversión y cooperación exterior de China’ (‘China’s Outward Investment and Cooperation’), que muestran los logros de la inversión extranjera en China y viceversa.

Es importante señalar que el evento cuenta en esta edición con el llamado “pabellón de la innovación y del desarrollo industrial” de 47.000 metros cuadrados, centrado en campos como la cooperación BRICS, la innovación en la cadena de suministro, las nuevas fuerzas productivas de calidad, la ecología y la reducción de las emisiones de carbono. Sus cinco áreas (es decir, la exposición BRICS sobre la nueva revolución industrial, la dedicada a la economía digital, la Innovación en la cadena de suministro China, las nuevas energías, la innovación en materia ecológica y la Exposición Internacional de Tecnología para la Seguridad Pública y los Servicios Legales de China (Xiamen) de 2024) muestran a los asistentes los logros en materia de inversión y cooperación, nuevas tecnologías y productos en innovación y desarrollo industrial, así como las tendencias en sectores estratégicos emergentes e industrias orientadas al futuro.

Hay que recordar que el gobierno de Javier Milei renunció a la pertenencia al bloque BRICS, que reúne a las potencias regionales y las emergentes de todo el globo, una medida originada en opciones ideológicas de la actual administración, que lamentablemente obtura una multiplicidad de dimensiones de cooperación internacional y de negocios con empresas e instituciones de las mayores potencias regionales del planeta, además de las más pobladas.