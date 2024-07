Consumo de cine y libros electrónicos impulsan crecimiento de la industria cultural en el país

Según un estudio global, el sector de medios y entretenimiento en Argentina está atravesando una fase de evolución acelerada

La industria global del entretenimiento y los medios de comunicación (E & M) continúa su notable crecimiento, alcanzando ingresos de US$ 28 billones en 2023 con un aumento del 5% respecto al año anterior. A su vez, se proyecta que estos ingresos lleguen a US$34 billones para 2028 en el mundo. En tanto que Argentina registra la misma tendencia.

Así lo reveló el informe de PwC sobre Global Entertainment & Media Outlook 2024-2028, que incluye un exhaustivo análisis del mercado de medios de comunicación y la industria del entretenimiento en 13 sectores y 53 países.

“La industria de medios y entretenimiento en Argentina está atravesando una fase de evolución acelerada. El crecimiento del mercado OTT(transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de internet) y la consolidación de servicios de streaming, junto con el renacimiento del cine y el auge de los libros electrónicos, reflejan cómo la innovación está transformando el consumo de contenido”, comentó Ariel Vidán, socio de PwC Argentina, responsable de la industria de Medios y Entretenimientos.

Según el informe, el mercado de libros de consumo en Argentina es el segundo de más rápido crecimiento en América Latina, después de México, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4% y se espera que los ingresos aumenten de US$9 millones a US$11 millones para 2028. En tanto que, los libros electrónicos lideran este crecimiento con un 9.3% CAGR, mientras que los impresos verán un incremento modesto del 1.1% CAGR.

“El crecimiento del mercado de libros en Argentina se potencia fuertemente gracias a la Feria Internacional del Libro realizada en Buenos Aires, que el año pasado atrajo a más de 1.2 millones de visitantes”, resaltaron desde la entidad.

Por otro lado, se proyecta que los ingresos totales de los periódicos en Argentina caerán a una tasa compuesta anual del -4.5%, disminuyendo de US$45 millones a US$36 millones. La mayor pérdida se verá en los ingresos por circulación impresa, con una caída del -8.3% CAGR, mientras que se espera un aumento del 6.7% CAGR para los ingresos digitales. En términos de publicidad, los ingresos impresos disminuirán a un -2.9% CAGR, mientras que los ingresos por publicidad digital aumentarán a un 8.2% CAGR.

Del mismo modo, se espera que los ingresos de las revistas de consumo disminuyan a una tasa compuesta anual del -2.0%, cayendo de US$5.7 millones a US$5.2 millones. Sin embargo, habrá un fuerte crecimiento en los ingresos por publicidad digital, aumentando a una tasa del 18.9% CAGR, en comparación con una disminución del -7.7% para la publicidad impresa.

Publicidad en auge

De acuerdo al relevamiento, en Argentina se prevé que los ingresos por publicidad superen los US$1 billón en 2026 y se dupliquen para 2028 con respecto a 2020. Este segmento representará más de la mitad del crecimiento total de los ingresos de la industria E & M en los próximos cinco años. La publicidad en Internet, uno de los segmentos más importantes, creció un 101% en 2023 y se espera que aumente a una tasa compuesta anual del 95% hasta 2028.

En cuanto al resto del mundo, Estados Unidos continúa siendo el mercado mundial más grande de consumo y publicidad (con una TCAC del 4% para 2028) y representó más de un tercio del gasto global en 2023. Sin embargo, otros grandes mercados, como China (7%) e India (8%), y mercados menos desarrollados, como Indonesia (8%) y Nigeria (10%), crecen con más rapidez.

En cuanto al streaming y nuevos modelos de negocio, el uso y la aceptación de los servicios de streaming continúan en alza, aunque a un ritmo menor debido a la creciente competencia. Las suscripciones a servicios de video OTT se incrementarán de 1.600 millones en 2023 a 2.100 millones en 2028. “Para afrontar estos desafíos, los proveedores están reconfigurando sus modelos de negocio, apostando por la publicidad, la restricción del uso compartido de contraseñas y la inclusión de deportes en vivo”, remarcan desde la investigación.

En Argentina, el mercado OTT ha crecido rápidamente desde 2019 pero aún está rezagado respecto a otros países de la región. A pesar de la presencia de líderes como Netflix desde 2011, la competencia es intensa con servicios como Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Paramount+, y DIRECTV GO, además de la competencia local con la marca Flow de Telecom Argentina. Los ingresos del mercado OTT local se expandieron un 68.5% en 2023, alcanzando los US $86 millones, y se proyecta que lleguen a US $160 millones para 2028, con los servicios de suscripción (SVOD) representando el 98% de estos ingresos.

Por otro lado, el sector de juegos, incluidos los eSports, sigue siendo uno de los segmentos de mayor crecimiento, con ingresos que alcanzaron los US$227.600 millones en 2023. Se espera que los ingresos superen los US$300.000 millones para 2027, impulsados en gran medida por la región Asia-Pacífico.

En Argentina, los ingresos del sector de videojuegos fueron de US$47 millones en 2023 y se proyecta que alcancen los US$78 millones para 2028, con un crecimiento anual compuesto del 10.8%. Aunque el mercado argentino sigue siendo pequeño en comparación con otros países de la región, como Chile y Colombia, muestra un crecimiento significativo, especialmente en el segmento de juegos sociales y casuales, que representó el 91% de los ingresos en 2023.

En cuanto a los eventos presenciales como la música en vivo y el cine están recuperando su importancia, con la taquilla de cine y las ventas de entradas de conciertos representando un significativo aumento en el gasto de los consumidores en 2023. Los ingresos globales del cine están proyectados a superar los niveles pre pandemia en 2026.

En Argentina, se da una situación similar a la global, ya que se espera que la taquilla alcance los 28 millones de dólares en 2028, aún por debajo de los 30 millones generados en 2019. Un dato a favor de la industria en el país es que el 8.1% de las películas que debutaron en la taquilla argentina en 2023 fueron de producción nacional, un porcentaje más alto que en muchos otros países de América Latina.

Finalmente, el estudio arrojó que “la IA generativa está transformando la industria E & M, presentando nuevas oportunidades de ingresos y modelos de negocio. Las empresas están explorando cómo esta tecnología puede agregar valor a través de la experimentación y la implementación de nuevas soluciones y procesos”.»La industria global del entretenimiento y los medios de comunicación siempre se benefició de la disrupción tecnológica. Para capitalizar las numerosas oportunidades de crecimiento, es preciso aprovechar el potencial de tecnologías nuevas y emergentes como la IA generativa, reconfigurar los modelos de negocio y modelos creativos y hacer uso de la tecnología para la publicidad. En el futuro, las empresas tendrán que enfocarse en descubrir de qué manera la IA generativa puede crear más valor a través de la experimentación, la iteración y la ampliación a nuevas soluciones y procesos», concluyó Ariel Vidán.