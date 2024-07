Proyectan crecimiento de la construcción de edificios de almacenamiento en La Florida

El arribo de alrededor de quinientas personas por día a La Florida, Estados Unidos, en 2023, aumentó la demanda de espacios de almacenamiento en toda la región y, en particular, en la ciudad de Miami, en tanto que se pronostican buenas oportunidades de bajo riesgo en Real Estate para inversores latinos.

En el último año, La Florida recibió un promedio de 500 migrantes internacionales por día, en tanto, a la ciudad de Miami llegaron más de 54.000 personas, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. Se trata del estado que lidera el ranking de nuevos habitantes, de origen nacional e internacional en Estados Unidos.

Según un reporte de ISS, se proyecta la construcción de más de 20 edificios de auto almacenamiento, y la conversión de antiguos edificios para este fin. De esta forma, La Florida se convierte en el estado con mayor cantidad de proyectos de construcción de nuevos edificios, para dar respuesta a la demanda de más del 20% de la población de Estados Unidos, que ya llevan ocupados el 92% de los espacios.

Para los ciudadanos estadounidenses, el almacenamiento es un servicio de suma importancia, motivado por un estilo de vida consumista, pero en grandes centros urbanos con viviendas pequeñas.

“Es muy común, por ejemplo, que los jóvenes se muden a ciudades con mejores oportunidades laborales y mejor clima, resignando metros en el hogar. En este sentido, La Florida es una opción ideal, porque combina el clima agradable con la riqueza natural y cultural, por eso la demanda en este estado crece tanto”, explica Marcos Victorica, CEO de BAS Storage y creador del concepto Condo Storage de subdivisión de las unidades.

Estos motivos hacen que quienes buscan invertir en Real Estate, ya sea en inmuebles o en otro tipo de propiedades, La Florida sea una opción segura. “El self-storage es la manera más fácil de transformar los dólares de los inversores latinos en un título de propiedad en Estados Unidos, es una renta más segura que una vivienda, no implica gastos de mantenimiento y no tiene riesgo de vacancia”, añade Victorica y destaca que el inversor no necesita viajar para invertir y obtener una renta fija en dólares de hasta el 8%.

En la ciudad de Miami, el principal destino dentro de La Florida, se calcula que existe un promedio de un metro cuadrado de almacenamiento por habitante. Hoy, la oferta de unidades asciende a 12.610 unidades y se proyecta la construcción de nuevos edificios.

En suma, los metros destinados al self-storage aumentarán en un 26,6% respecto de la disponibilidad actual, datos de Yardi Matrix; esto incluye la transformación de edificios de oficinas, un síntoma del cambio de estilo de vida en la ciudad.

Por otra parte, un informe de Florida Realtors indica que será necesario construir más de 1.300.000 viviendas en La Florida para dar respuesta a la llegada de nuevos habitantes. Todos los pronósticos indican que el crecimiento del estado será sostenido en el tiempo, y es el momento ideal para invertir y ser parte de este fenómeno.