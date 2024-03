“Dejen de pelearse por estupideces”: el mensaje de Juez a Milei y a Villarruel

En un mensaje dirigido al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, el senador de Juntos por el Cambio Luis Juez pidió que los representantes de La Libertad Avanza «dejen de pelearse por estupideces”.

Sus dichos se remiten a la interna generada luego de que la titular del Senado incorporara el tratamiento del DNU a la sesión de hoy a las 11 a pesar de la voluntad del Poder Ejecutivo de posponer del debate.

“La gente vive un salvaje ajuste con una angustia monstruosa como para que nosotros traigamos estas cosas a la cabeza. Probablemente el kirchnerismo junte a los senadores necesarios para voltear el DNU …y, si no se ponen a laburar probablemente sí”, planteó el cordobés en una entrevista para Radio Rivadavia.

En la misma línea, planteó: “No tienen idea ni quién es el verdadero enemigo. Tengo una responsabilidad institucional, no tengo segundos intereses, el enemigo está identificado, dejen de pelearse por estupideces”.

Para el senador era “imposible” no dar tratamiento al decreto diseñado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, dado que se trata del quinto pedido legislativo, formulado por 40 senadores, para dar lugar a una sesión especial.

Diferencias con el DNU

En otro pasaje de la entrevista, Juez admitió reparos desde el punto de vista procesal y legislativo con el DNU. “Sino no tuviera ochenta y pico de cuestiones judiciales”, argumentó.

“Es desprolijo. Mucha de las disposiciones deberían ir por una ley para que de perdurabilidad estabilidad, tranquilidad. Esa es otra discusión, y ahora que arrancaron la sesiones ordinarias deberíamos trabajar en cada una de las intervenciones que tiene el DNU y en eso estamos laburando”, postuló.

Asimismo, cargó contra los legisladores de Unión por la Patria a los que acusó de estar “agazapados”, y concluyó: “Los kirchneristas están rogando, ese famoso club del helicóptero. Cuando el peronismo no gobierna no puede gobernar más nadie”.