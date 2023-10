Villarruel: «Que elijan a Milei es el mejor regalo para su cumpleaños»

La candidata a vicepresidenta Por La Libertad Avanza hizo declaraciones después de emitir su voto.

Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta y compañera de fórmula de Javier Milei (La Libertad Avanza), votó cerca de las 11:30 en un jardín de la localidad bonaerense de Caseros.

«Es un día muy emocionante para nosotros. Con Milei hasta hace dos años éramos dos ciudadanos que no estábamos en la política partidaria, y hoy poder estar en una fórmula que puede representar a los argentinos es algo muy emocionante», expresó, y agregó: «A la tarde iré al búnker a esperar los resultados y a festejar el cumpleaños de Javier».

Al respecto del cumpleaños, fue consultada sobre si ganar las elecciones podría ser el mejor regalo. «Si el pueblo argentino lo decide será un gran regalo, sino será más adelante, nosotros ya nos sentimos ganadores. El hecho de que gran parte del pueblo argentino elija la boleta con su cara ya es el mejor regalo«.

Por último, analizó: «Puede haber balotaje, no lo sé. Yo no le presto atención a las encuestas así que no estoy autorizada para opinar. Tengo mucha fe en el pueblo argentino porque hemos ido a lugares muy recónditos del país y nos conocían, nos votaban, tenían fe en nosotros. Eso es conmocionante, que este fenómeno que parecía de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, llegue a los lugares más inhóspitos de nuestro país».