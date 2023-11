Nueva Administración: Patricia Bullrich será la ministro de Seguridad de Javier Milei

Patricia Bullrich será la ministro de Seguridad del gobierno del presidente electo Javier Milei.

Días atrás, la titular del PRO y ex candidata a la jefatura de estado afirmó sobre el cargo, que desempeñó cuatro años, durante a administración de Mauricio Macri: “Si me lo ofrecen y me dicen que no hay otra alternativa, lo acepto”.

Sobre las versiones sobre las designaciones que está definiendo Milei, sostuvo: “Lo importante es ver cómo se constituye el gobierno y la gobernabilidad. Esos son los temas importantes de discutir”.