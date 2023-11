Aerolíneas Argentinas: el sindicalista Biró fue denunciado por sus dichos

El fiscal Carlos Stornelli denunció al titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, por su advertencia sobre las posibles medida que tomarán los sindicatos si el presidente electo Javier Milei avanza en la privatización de la aerolínea de bandera. “Si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas, nos va a tener que matar”, dijo el sindicalista. Luego, dio marcha atrás con sus dichos.

Stornelli planteó que Biró “habría incurrido en conductas incitadoras de la violencia colectiva en contra de las instituciones y en apología del delito, que habrían tenido por fin infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes”.

Sumó que el accionar de Biró excedió “el marco de una mera opinión o protesta alcanzados por la libertad de expresión y el derecho de peticionar ante las autoridades” y sostuvo que por ser dirigente gremial sus dichos podrían llegar a ser “literalmente un llamamiento o convocatoria a terceros a alterar la tranquilidad y el orden público”.

El fiscal federal pidió una serie de diligencias; entre ellas, que el dirigente sea citado a indagatoria.

Durante la jornada del miércoles, Biró reaccionó con dichos amenazantes tras declaraciones de Milei, que dijo que pretende entregar el manejo de Aerolíneas Argentinas a sus empleados y que quiere que el mercado aerocomercial se base en una política de “cielos abiertos”.

Biró se rectificó. En diálogo con América 24, el piloto dijo que su frase fue “muy poco feliz” porque “necesitamos armonía”.

“El 55% de la población votó pidiendo un cambio y no puede alguien que todavía no asumió tener los caballos encima si todavía no dijo qué piensa hacer”, agregó, y justificó la frase que le valió la denuncia afirmando: “Yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador”.