En el primer foro virtual “Freedom of Mobility”, el CEO global de Stellantis, Carlos Tavares, alertó sobre que los autos eléctricos sólo serán accesibles si hay más puntos de carga y los vinculó con el éxito de la tecnología

La semana pasada, en el primer foro virtual “Freedom of Mobility”, que abordó el acceso a los vehículos sustentables, Carlos Tavares, CEO global de Stellantis desde 2021, advirtió de que los autos eléctricos no son asequibles porque las materias primas y los materiales raros son escasos, muy caros y “volátiles”.

“Sabemos que necesitamos litio. Sabemos que no estamos produciendo tanto como necesitamos. En este momento tenemos 1.300 millones de automóviles con motor de combustión interna en el planeta. Necesitamos reemplazar eso con movilidad limpia. Eso necesitará mucho litio. Y no solo el litio puede no ser suficiente, sino que la concentración de la extracción puede crear otros problemas geopolíticos”, advirtió el ejecutivo portugués.

Tavares -quien pasó de ser el CEO del Grupo PSA a la dirección ejecutiva de Stellantis, en 2021, y dejó la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA)– organizó el encuentro como una plataforma para generar debates sobre la agenda de la industria automotriz y la sociedad ante ante personas de distintas partes del mundo reconocidas por su trabajo en sistemas de movilidad.

Además de plantear que para la gran mayoría es imposible comprar autos eléctricos, aseguró que el problema de la movilidad sustentable es el origen de la energía. “Las soluciones basadas en la electrificación no reportarán los beneficios esperados y no resolverán el problema de las emisiones si no se garantiza la energía limpia”, dijo.

Políticas

Tavares criticó nuevamente las políticas gubernamentales para promover la movilidad sustentable. “Nuestras sociedades están perdiendo un gran potencial al no tener regulaciones neutrales desde el punto de vista tecnológico. Esta es una gran pérdida de creatividad del poder científico que tenemos. Están decidiendo por adelantado al imponer una sola tecnología en lugar de tener una regulación tecnológicamente neutral que crearía una competencia saludable y más opciones”, expuso.

En tanto, afirmó que la única manera de tener una movilidad eléctrica a la que la mayoría de las personas pueda acceder es general mayor infraestructura de recarga, porque así se podrían ofrecer rodados eléctricos más baratos.

El CEO de Stellantis indicó que, para ser asequibles, los rodados tienen que ser más livianos y pequeños. “Si hay más cargadores, más autos podrán hacer cargas breves que son las que necesitan porque sólo se utilizarán para hacer distancias más cortas. Entonces el ecosistema funcionará”, aseveró.

Además, explicó que con menos dimensiones no serían necesarios valores de autonomía tan altos porque los autos utilizarían baterías más pequeñas y, por lo tanto, más económicas.

Bajo esa premisa, estimó que únicamente una “gigantesca red de recarga” permitirá que sean más económicos, porque no se requerirán grandes autonomías y se podrán utilizar baterías menos sofisticadas.

Contaminación

Si bien en todo el mundo reducir la contaminación ambiental es el objetivo de muchos actores de la industria automotriz y de analistas de movilidad, los fabricantes de autos plantean que hay una desproporción en las exigencias para reducir emisiones.

Concretamente, señalan que las metas propuestas para la descarbonización de la factoría automotriz son demasiado complejas.

Cabe recordar que en julio de 2021 la Comisión Europea (CE) presentó un documento en el que señaló que se busca reducir 55% las emisiones contaminantes para 2035 (tomando como referencia una medición de 1990) y lograr la “neutralidad cero” para 2050.

El plan también involucra a los ciudadanos: contempla que los edificios deberían usar al menos 49% de fuentes renovables de energía para 2030.

La preocupación inicial de algunos fabricantes respecto a llegar a los estándares fijados para 2035 se extendió a otros.

Cabe recordar que la agenda de la CE (Fit for 55) incluye el propósito de que se dejen de fabricar autos con motores de combustión interna para aquel año.

Ante ello, la ACEA publicó un informe al respecto, que tituló “Propuesta de revisión de los objetivos de CO2 para turismos y furgonetas”, en el que expresó la determinación de apoyar la neutralidad climática para 2050 y mencionó que desde 2010 a la fecha las emisiones de los autos fabricados en Europa mermó 22,4%.

Así, alega que hay un compromiso con el ambiente desde antes del “Fit for 55″.

Baterías

Sobre la red de cargadores para rodados eléctricos, puntualizó que se duplicó en Europa entre 2017 y 2020, mientras que la cantidad de autos que se vendió en el mismo período subió seis veces, una tendencia que se acentuó en 2021 y mostró el doble.

La ACEA tomó esos datos para ejemplificar lo que definió como una “disparidad” entre la inversión que hacen las automotrices y la que se destina a infraestructura.

“La red de recarga de electricidad no es suficientemente grande, los usuarios pueden temer que ese problema de infraestructura les impida moverse libremente y entonces no hacer el cambio hacia la movilidad sustentable”, advirtió.

Variables

El organismo que aglutina a todos los fabricantes del viejo continente estimó que los objetivos para 2035 se traducen en una prohibición de hecho del motor de combustión interna.

Apuntó tanto a la necesidad de que se amplíe la red de puntos de recarga eléctrica como a la infraestructura de hidrógeno, y pidió que se revisen otras variables, como la tarifa eléctrica y los incentivos para comprar un auto a batería.

Instó a revisar las metas de la CE en en 2028, para analizar qué niveles de inversión real y posible se hacen y qué escenario se puede visualizar en esa instancia para 2035.

Bajo esa premisa, manifestó que el problema de la Unión Europea (UE) es que, mientras no se genere energía eléctrica verde -es decir, sin que implique producir CO2 en cantidades similares a los que generan los automóviles de combustión interna-, sólo se estará corriendo el foco del problema y no atacándolo verdaderamente.

El informe también reclamó una legislación sincronizada.

Según la ACEA, es fundamental que los objetivos de CO2 vayan acompañados de mandas obligatorias para los puntos de recarga y las estaciones de hidrógeno en los 27 Estados miembros de la UE.

Ello implica que los reglamentos sobre CO2 y sobre infraestructura de combustibles alternativos se conecten, para que las legislaciones sean similares.

Se trata de un reclamo que vienen haciendo individualmente empresarios quienes aseguran que deben invertir las mayores sumas desde la invención del auto, hace casi 140 años, para un cambio de movilidad que no es acompañado con la misma intensidad por otras estructuras privadas ni por las gubernamentales que actúan en el mismo escenario.

Sintéticos

Respecto a la reciente aprobación de los combustibles sintéticos, el CEO de Stellantis cree que “serán otra dirección tecnológica que se desarrollará”.

“La industria tendrá que demostrar que son carbono neutrales, a partir de la captura de carbono por un lado y las emisiones de carbono del motor por el otro”, afirmó, y aclaró que si lo consiguen “no cambiarán significativamente la trayectoria de la industria automotriz”.

“Hay muchas nuevas formas de movilidad que se plantean, sin embargo, las personas eligen las más antiguas: el automóvil y la bicicleta. ¿Y por qué los automóviles ganaron la carrera incluso a las bicicletas? Por confort y comodidad. La humanidad no renunciará a la movilidad individual, pero hay que buscar una forma de que esa movilidad sea segura, accesible y limpia, adaptada a cada necesidad”, cerró el CEO global de Stellantis.