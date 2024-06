Incidentes en el Congreso: incendian el móvil de Cadena 3, gases lacrimógenos y más tensión

Manifestantes y efectivos de fuerzas federales protagonizaron esta tarde momentos de tensión cuando se trataba el proyecto de la Ley de Bases en el Senado.

Los uniformados, que realizaban un doble cordón para rodear el edificio del Congreso, arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes en las afueras del Congreso, donde se produjeron forcejeos. Entre los heridos durante los disturbios están los diputados Carlos Castagnetto, Leopoldo Moreau, Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, que se encontraban entre los manifestantes. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Santa Lucía.

En un marco de mayor tensión, los manifestantes dieron vuelta un auto del móvil de Cadena 3 y posteriormente lo prendieron fuego en las inmediaciones del recinto parlamentario.

El cronista de Cadena 3, Orlando Morales, relató que se estaba por subir al vehículo cuando lo golpearon. Sin ocupantes adentro, lo dieron vuelta y comenzaron a destruirlo. «Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron», relató el periodista que se encontraba en buen estado de salud tras ser atendido por personal del SAME.

«No puede haber gente tan malvada. Hay que hablar, dialogar, pero no de esta forma. No quiero un país así para mis hijos y los hijos de los argentinos, que sea un país libre, que piense lo que piense pero con respeto. Desde el ’92 que estoy en la calle y nunca me pasó esto, me pasó a mí pero le podría haber pasado a cualquiera, es angustiante», señaló Morales en declaraciones en la radio.