El presidente Alberto Fernández minimizó que los campeones del Mundial Qatar 2022 decidieran ayer no celebrar en la Casa Rosada al decir que los homenajeados eran los deportistas y no el Presidente.

Las celebraciones fueron «una fiesta popular como nunca hemos visto en la Argentina». “Lo único fue que hice es hacerles saber que si querían venir tenían la Casa de Gobierno a disposición y ellos eligieron otra cosa”, planteó.

“Hoy leí en un diario que Alberto Fernández es el único presidente que no recibió a un campeón, y puede ser. Y también tiene que ver con esa decisión que siempre tomé de no mezclar la política con el fútbol”.

Entonces, advirtió: “Si la decisión tuvo que ver con no involucrase con la política, me encanta estar haciendo escuela con que el fútbol no se mezcle con la política”.

Respecto del operativo de seguridad, Fernández le respondió al «Chiqui» Tapia: “seguramente el jefe de la AFA tuvo la voluntad de que el recorrido fuera más extenso, pero era muy difícil de organizar en las condiciones que había ayer. Yo no califico ni descalifico a nadie, entiendo que ayer todos habrán puesto su mejor voluntad. Las cosas dependen de cómo uno las mira. Si solo ven que no pudieron llegar a la 9 de Julio, eso puede ser una frustración que vive la AFA y la selección; pero si uno mira la alegría que hubo en las calles, el objetivo estuvo cumplido”.