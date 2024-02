El principal gremio petrolero anticipo que no paralizará Vaca Muerta

En medio del conflicto entre la Nación y el gobierno de Chubut, el líder del principal gremio petrolero se despegó de la amenaza del gobernador Ignacio Torres de paralizar la producción de hidrocarburos luego de que Javier Milei le recortara fondos coparticipables.

“No desconocemos la legitimidad del reclamo, pero es un conflicto que debe resolverse por los canales correspondientes, ya sea por la política o directamente en la Justicia”, dijo Marcelo Rucci, referente del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

El sindicalista adelantó que el gremio de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa no paralizará la producción petrolera ni tampoco la actividad en la cuenca Neuquina.

El mandatario provincial había dicho que este miércoles se iba a frenar, si la Nación no reponía lo más de 13 mil millones de pesos que recortó de fondos de coparticipación.

En tanto, en una entrevista concedida a «La Primera Mañana» en AM550, Rucci pidió por una negociación política, que permita llegar a una acuerdo entre el presidente y los gobernadores.

«Creo que acá hay que dejar de lado la soberbia, las peleas que no conducen a nada. Con estas metodologías de imposición y tomar este tipo de acciones no es la correcta en un país que transcurre en la democracia», afirmó y destacó que los gobernadores tienen «legitimidad, defienden sus recursos, el Estado tiene que entender que esto es así y tenemos que llegar a un acuerdo».

Las palabras de Rucci se dan en medio de una escalada del conflicto entre Chubut y la Nación, con duros cruces entre Milei y el gobernador Torres incluidos. Este domingo, de hecho, el presidente trató al gobernador de «pobre chico», dijo que no sabe leer un contrato y hasta indicó que es producto del «deterioro de la educación en Argentina».

«Pobrecito, Nachito, no la ve. Es un pobre chico que no puede leer un contrato. Es de una precariedad intelectual muy grande», afirmó el presidente desde Washington, en una entrevista telefónica con el canal LN+.

Poco después, Torres le respondió en declaraciones a la agencia Télam. «El Gobierno nacional se quiere llevar puesta a la provincia del Chubut pensando que somos un distrito chico, alejado de la Capital, pero no calculó que a pesar de nuestro tamaño nos sabemos defender», sostuvo.

La escalada de tensión llega hasta la Justicia. La provincia patagónica presentará este lunes una demanda para exigir que le repongan los 13.500 millones retenidos y analiza, también, denunciar penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo.

El origen del conflicto se remonta al gobierno de Alberto Fernández quien en tiempo de pandemia creó este fondo fiduciario por el cual Nación le otorgaba plata a las provincias a base del 1 % anual actualizable por coeficiente de estabilización de referencia (CER), que es básicamente por inflación.

El gobernador massista Mariano Arcioni tomó deuda pero sin capacidad de afrontar los vencimientos solicitó en distintas oportunidades que se le difiera el pago y la deuda se fue acumulando.

A su vez, en diciembre la Legislatura de Chubut había autorizado a la provincia a emitir deuda con garantía de regalías. El jueves pasado, le pidieron al Gobierno pagar la deuda con recursos obtenidos de la emisión de esos títulos. Es algo que el Banco Central tiene que avalar. Finalmente Nación retuvo 13.500 millones de pesos, que ahora la provincia busca recuperar.