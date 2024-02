Vialidad: Fiscalía pidió que Cristina sea condenada a 12 años de cárcel

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió que la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández sea condenada a 12 años de prisión por el caso de las 51 obras públicas que para Santa Cruz recibió el empresario Lázaro Báez y que en el caso se le aplique el delito de asociación ilícita.

“Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, dijo Villar en la primera audiencia para revisar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que en diciembre de 2022 condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta y que descartó por mayoría la asociación ilícita.

Villar señaló que Cristina Kichner fue la jefa de la asociación ilícita y que se debe aplicar lo que el fiscal Diego Luciani solicitó en sus alegatos en el juicio oral: 12 años de prisión por administración fraudulenta y asociación ilícita. El tribunal la condenó por el primer delito a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También Villar solicitó que a Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional, José Periotti, se les aplique el delito de asociación ilícita como organizadores y que se los condene a Báez a 12 años y a López y Periotti a 10. En el juicio recibieron una pena menor porque no se les aplicó la asociación ilícita.