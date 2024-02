Kicillof anunció que irá a la Corte Suprema para recuperar los fondos eliminados por Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este lunes que pedirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le exija al Gobierno de Javier Milei la devolución del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que la administración central le quitó recientemente a su distrito.

«Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron», dijo Kicillof en conferencia de prensa junto a la vicegobernadora, Verónica Magario; su gabinete y legisladores.

El anuncio sobrevino a la decisión de Milei de eliminar el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que fue creado por el expresidente Alberto Fernández en 2020, tras una protesta policial contra el gobierno de Kicillof.

Para terminar con la rebelión, el entonces presidente Fernández decidió la creación de ese fondo con recursos que eran administrados por la ciudad de Buenos Aires, que recurrió a la justicia para lograr su restitución.

El mandatario de Unión por la Patria (UxP) sostuvo que «estamos ante un Presidente que ha decidido reconfigurar un Estado, que se roba los recursos de las provincias».

Añadió que «para ser claros con esto, no son recursos ni de un gobernador ni de un gobierno: son del pueblo de la provincia de Buenos Aires» y denunció que Milei «somete al pueblo a un ajuste salvaje y se roba el recurso del pueblo de la provincia».

Durante un acto desarrollado en la Casa de Gobierno, que contó con la presencia del diputado nacional, Máximo Kirchner, el senador Eduardo «Wado» de Pedro, intendentes, legisladores y representantes sindicales, Kicillof denunció que «el decreto 192, que de manera sorpresiva, arbitraria e intempestiva elimina el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia, es equiparable a varios de los recortes que están realizando estos días».

Comentó que el Fondo “fue empleado en primer lugar para recuperar sueldos de la Policía bonaerense, para comprar equipamiento, patrulleros».

«Todo esto, para la seguridad de los y las bonaerense. Ese fondo también está vinculado a programas como comedores escolares y módulos alimentarios en las escuelas. Esto es salud, educación, seguridad y alimento para el pueblo de la Provincia. Eso retiró Milei hoy”, sentenció.

El mandatario saludó a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; y el de Chubut, Ignacio Torres; a quienes los calificó como «blanco de críticas y de recortes» del actual Presidente y anticipó que mañana se reunirá con gobernadores de «todos los espacios políticos».

«Agrede a los gobernadores, como ocurrió con con Córdoba y Chubut. Sin avisar, sin siquiera contestar la nota ni llegar a acuerdos, responde quitando el fondo a Chubut. Por eso, nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut, hay que restituirle los fondos a contramano de lo que el gobierno dijo», sostuvo Kicillof.

Y añadió: «Estamos ante un presidente que de manera compulsiva se encuentra agrediendo y caracterizando agresivamente a los gobernadores y los que no lo apoyen a él. Dice que nos va a fundir y empieza a sacarle la plata del bolsillo a los docentes de todo el país, a través del FONID. Recursos que la provincia simplemente trasladaba del gobierno nacional al bolsillo de los maestros».

«En el caso del Fondo de Fortalecimiento se le enviaron al Ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, las deudas con respecto a ese fondo y otros que han cortado y no obtuvimos ninguna respuesta, por las deudas y ejecuciones que le deben a la provincia», señaló.

El gobernador descartó finalmente que se vaya a crear una nueva moneda en la Provincia, al tiempo que consideró más necesario que los gobernadores lleguen a consensos que permitan detener esta serie de medidas adoptadas por el presidente.

«Mañana tendremos reuniones con gobernadores de todos los espacios políticos para dar una respuesta contundente, ni este decreto ni el DNU pueden seguir en vigencia», consideró y aseguró: «Esto no es un chiste, no es un juego, no es una serie de Netflix ni se resuelve por las redes sociales».

Finalmente, anticipó que mantiene diálogos con los intendentes de las distintas expresiones políticas de la provincia y no descartó que vayan a trabajarse concesos legislativos necesarios para superar este momento de crisis.

«Seguimos buscando acuerdos y medidas a tomar. Mañana conversaremos con los gobernadores y de tener novedad lo anunciaremos. El DNU no puede continuar vigente», sentenció.