El dólar arranca otra rueda en suba y se ubica en niveles de $1425

Sobre el mediodía de este martes 2 de julio, la jornada se confirma turbulenta en el mercado, con el dólar blue a la suba, tal como sucede desde el lunes. En las operaciones sobre el mediodía el paralelo se ubicaba en $1.425 para la venta y en $1.400 para la compra; al tiempo que el dólar MEP lo hacía en $1.437 y el contado con liquidación a $1.435.

Mientras, los bonos soberanos mantienen su caída y anotan bajas de 1.5%, y profundizan la pérdida que sufren desde los anuncios del viernes pasado del Ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Como explicó esta mañana el asesor económico del gobierno Fausto Spotorno, “se infló el tema del anuncio y después fue un tema muy técnico”

“El Gobierno salió con un anuncio el viernes a la noche cuando el mercado esperaba algo más. Fue un anuncio muy técnico. La medida no está mal, es correcta, pero muy técnico. Fue un muy mal anuncio, de una medida que no está mal, pero podía hacerse con un comunicado del BCRA”, señaló Spotorno.

Consultado sobre el tema el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia de prensa, respondió: «Lo que opinen estas personas no interfiere nuestro camino. no vamos a devaluar no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo. Nosotros tenemos un plan. Sabemos lo que estamos haciendo y además tenemos mucha convicción. No damos un paso atrás ni siquiera para tomar impulso. No va a haber nuevos anuncios».