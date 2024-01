Daniel Scioli se suma al gobierno de Milei

Daniel Scioli se hará cargo de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que depende del ministerio del Interior, a cargo de su amigo y ex funcionario bonaerense Guillermo Francos.

El ex motonauta, a quien la canciller Diana Mondino le había pedido que continuara al frente de la embajada en Brasil, se había desempeñado como ministro de Turismo y Deportes durante la gestión de Eduardo Duhalde.

Hace nada más que 10 meses, Scioli se ilusionaba con ser candidato presidencial y hasta con un triunfo en primera vuelta del peronismo. Al mismo tiempo, pedía no minimizar el fenómeno de Javier Milei. El diagnóstico no fue el acertado, aunque no estuvo tan lejos. El no fue candidato, pero el aspirante del peronismo Sergio Massa estuvo a tres puntos de consagrarse en primera vuelta y el fenómeno libertario escaló hasta llegar finalmente a la Casa Rosada.

Allí estuvo el viernes el ex motonauta para reunirse a solas con el ministro Francos, mucho más que un viejo conocido, quien durante la gobernación bonaerense de Scioli se desempeñó como titular del Banco Provincia.